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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

329 okul servis aracı men edildi

07 Şubat 2020, Cuma 23:00
Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 2 bin 422 trafik kural ihlâli tesbit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla ülke genelinde okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlâli tesbit edilerek işlem yapıldı.

AA

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