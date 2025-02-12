82 yaşında Kur’an okumayı öğrendi

82 yaşında Kur’ân okumayı öğrenen Teslime Çoban, “Ben bu yaşıma geldim, öğrendim. Mutluyum, huzurluyum. Ölene kadar da okurum. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Teslime Çoban, İlçe Müftülüğünün açtığı kursta Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendi. Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk ve 16 torun sahibi Çoban, ilerlemiş yaşına ve evinin camiye uzak olmasına rağmen her gün elinde Kur’ân ile kursa gitti. Azimle çalışarak Kur’ân okumayı öğrenen Teslime Çoban, ilkokul mezunu olduğunu ancak okuyup öğrenmeye çok arzu duyduğunu vurguladı.

Çoban, “Köyde yaşadım, imkânım yoktu, gelemedim. Burada okumaya devam ettim. Geçen yıl 3 ay kadar kursa gittim, ama kızım ameliyat olunca bir daha gelemedim. Tekrar açılınca Kur’ân kursuna devam ettim, çünkü merak ettim, okumaya çok isteğim vardı. ‘Eller gibi ben de okusam’ derdim. Ben bu yaşıma geldim, öğrendim. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin, öğrensin.” ifadesini kullandı.

Ne ile gideceğim öte dünyaya

Daha önce öğrenemediği için pişman olduğunu belirten Çoban, “Şimdiye kadar keşke okusaydım. ‘Ben ne ile gideceğim öte dünyaya’ dedim. Mutluyum, huzurluyum. Ölene kadar da okurum. Arkadaşlarım ve hocama çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular, okuttular, öğrettiler.” diye konuştu.

Hepimize örnek

Suluova İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ise Allah’ın ilk emrinin “oku” olduğuna dikkati çekti. Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: “Teslime yengeyi tebrik ediyoruz. 82 yaşında kursumuza gayretle geldi, emek verdi. Evi de uzak olmasına rağmen gelip Kur’ân okumayı öğrendi. Hepimize örnektir bu. Kur’ân öğrenmek iç huzur sağlıyor. Kur’ân okuyan kişi, iç huzurunu gerçekten hisseder. Kur’ân-ı Kerîm, yolumuzu aydınlatan bir hayat rehberidir.”