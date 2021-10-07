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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci karantinada

07 Ekim 2021, Perşembe
Yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden bir ay geçti. 70 bine yakın okulda toplam 5 bin 900 sınıfta karantina ilan edildi. 155 bin öğrenci yüz yüze eğitime gidemedi.

Yaklaşık iki yıl süren pandemi arasının ardından 6 Eylül’de okullarda yüz yüze eğitim başladı. Ancak pandemi tam anlamıyla sona ermedi. Aşılama bütün hızıyla sürse de vak’a sayılarında artış devam ediyor. Okullarda da durum farksız. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin Covid-19 pozitif olması durumunda okulların değil sınıfların kapanacağını açıkladı. İlk dört haftanın sonunda 5 bin 900 sınıf karantinaya alındı. Bu sınıflarda yüz yüze yerine uzaktan eğitime geçildi. DW’deki habere göre MEB tedbirlerin alındığını açıklayıp, Sağlık Bakanlığı da öğrencilere yönelik karantina süresinin 14 günden 10 güne düştüğünü söylese de yeni vak’aların önüne bir türlü geçilemiyor. Veliler duruma hem kaygılı hem de tepkili. Öğrenci Veli Derneği’den (Veli-Der) Ömer Yılmaz, bu süreçte herkesin kaygılı olduğunu belirterek, “Salgında alınamayan önlemler bu salgın miktarının artmasına neden oluyor. Bu bizi daha çok kaygılandırıyor. Buna dair bizim taleplerimiz vardı. Bu taleplerin hayata geçirilmesi elzem. Hayata geçirilmediği her vakit bu salgındaki artış devam edecektir” diyor. Yılmaz’a göre, 5 bin 900 sınıf demek yaklaşık 155 bin öğrenciye denk geliyor. Bunun azımsanmayacak bir rakam olduğuna işaret eden Yılmaz, aslında alınması gereken tedbirlerin basit olduğu görüşünde: “Bir an önce sınıfların seyreltilmesine yönelik ikili eğitim ve hafta sonunun değerlendirilmesi. Sınıfların dersliklerin havalandırılması, basit açılır bir yöntemle çift mekanizma yapılması. Hiç açılmayan pencerelerin işler hale getirilmesi. Çünkü çok yoksun bırakılmış okullar var. O okullarda acil eylem planı düzenlenerek bunlar yapılmalı.”

70 bin okula 27 bin temizlik personeli

Okullarda en büyük sorun temizlik personelinin yetersizliği. MEB verilerine göre Türkiye’deki okulların sayısı 70 binin üzerinde. Bu okullarda temizlikten sorumlu ek kadro sayısı ise sadece 27 bin. Yani okul başına 0.38 temizlik görevlisi anlamına geliyor. Yılmaz, acilen eksik kadroların tamamlanması gerektiğini belirterek “Okullar doğru düzgün temizlenmiyor, çok büyük sorunlar var hijyene yönelik. Atanması gereken personelin bir an önce atanması gerekiyor” diyor. Okullardaki vak’a sayıları il il açıklanıyor. Meselâ yalnız Edirne merkezde en az 44 sınıf karantinada. Edirne 75. Yıl İlkokulu’nda 13 öğrenciye yapılan test sonucunda 10 öğrenciye Covid-19 pozitif teşhisi kondu. Erzincan Merkez’ de en az 55 sınıf karantinada. Çocuklarını okula gönderen veliler de dertli. Oğlu bu yıl ikinci sınıfa başlayan Gülay Bilen de çocuğunu okula göndermekten başka çaresi olmadığını hatırlatıyor.

Salgın değil, algı yönetimi

Öğretmen Feray Aytekin Aydoğan, salgının başından itibaren bir salgın yönetimi değil algı yönetimi yapıldığını savunarak “Salgında yüz yüze eğitim yeterli önlemler alınmadan açıldı. Şu anda karantina sınıf bazlı gerçekleştiği için yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği yönünde bir algı var, ancak bizim gerçekliğimizde art arda sınıflar kapanıyor, karantinaya alınıyor, her geçen gün pozitif tanısı konan öğrencilerimizin sayısı artıyor” diyor. Aydoğan, böyle giderse, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmadığı görüşünde. Salgının başından bu yana ek bütçe sağlanmadığını belirten Aydoğan, yeterli öğretmen atamasının da yapılmadığını belirtiyor. Aydoğan, “Büyük kentler başta olmak üzere 30-40-50-60 kişilik sınıf mevcutlarının olduğu durumda fizikî mesafenin sağlanması mümkün değil. Endişeler, kaygılar gitgide artıyor. Yüz yüze eğitim için tüm önlemler birlikte alınmalı, aşı, hijyen, temizlik, fizikî mesafe, havalandırma tüm önlemler birlikte hayata geçirilirse yüz yüze eğitim mümkün olabilir.” diyor.

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