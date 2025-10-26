Hey dostum, merhaba. Ben bir gorilim. İriyim, ama sevimliyim. Daha önce hiç bir goril gördün mü? Görmediysen de ben sana kendimi anlatayım. Görmüş kadar olursun. Ben Afrika’da yaşarım. İnsanlar bazen beni hiç istemesem de yakalayıp hayvanat bahçesine götürür. Çok sıkıcı bir kafese kapatırlar. Bu yüzden beni oralarda görebilirsin.
Maymunların en güçlüsüyüm
Ortalama boyum 1,65’dir. Kilom ise 200’ü bulur. Bazı türlerimde bu sayı biraz daha yukarı çıkıyor. 300 kiloda bile olanlar var. Tüm maymunlar arasında en güçlü benim. Görüntüme aldanıp sakın korkma. Öyle vahşi bir yapım yok. Son derece dost canlısıyım. Aileme çok bağlıyım ve onları korurum.
Ne yemeyi severim?
Patates, köfte değil tabiî ki, hah hah. Yaprak, meyve ve sebze yerim. Günde 25–30 kilo yiyecek tüketirim. Yediğim bitkilerde su olduğu için pek su içmem. Otçulum yani.
Zekiyim
Yani senden daha zeki olamam. Ama benim de bu âlemde çok zeki olduğum söylenir. Öğrenmeyi severim. Meselâ yüzmeyi biliyorum. İnsanların işaret dilini öğrenirim ve aynı zamanda insanlarla iletişim kurmak için kullanabilirim. Ellerimi sizin gibi pek çok beceri için kullanırım. Bana bu özellikleri veren Allah’a çok şükür.
