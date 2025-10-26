"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR

Ben bir gorilim

İrem ÖZDEMİR
26 Ekim 2025, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Hey dostum, merhaba. Ben bir gorilim. İriyim, ama sevimliyim. Daha önce hiç bir goril gördün mü? Görmediysen de ben sana kendimi anlatayım. Görmüş kadar olursun. Ben Afrika’da yaşarım. İnsanlar bazen beni hiç istemesem de yakalayıp hayvanat bahçesine götürür. Çok sıkıcı bir kafese kapatırlar. Bu yüzden beni oralarda görebilirsin.

Maymunların en güçlüsüyüm

Ortalama boyum 1,65’dir. Kilom ise 200’ü bulur. Bazı türlerimde bu sayı biraz daha yukarı çıkıyor. 300 kiloda bile olanlar var. Tüm maymunlar arasında en güçlü benim. Görüntüme aldanıp sakın korkma. Öyle vahşi bir yapım yok. Son derece dost canlısıyım. Aileme çok bağlıyım ve onları korurum.

Ne yemeyi severim?

Patates, köfte değil tabiî ki, hah hah. Yaprak, meyve ve sebze yerim. Günde 25–30 kilo yiyecek tüketirim. Yediğim bitkilerde su olduğu için pek su içmem. Otçulum yani.

Zekiyim

Yani senden daha zeki olamam. Ama benim de bu âlemde çok zeki olduğum söylenir. Öğrenmeyi severim. Meselâ yüzmeyi biliyorum. İnsanların işaret dilini öğrenirim ve aynı zamanda insanlarla iletişim kurmak için kullanabilirim. Ellerimi sizin gibi pek çok beceri için kullanırım. Bana bu özellikleri veren Allah’a çok şükür.  

(Can Kardeş Dergisinin Ocak 2024 sayısından kısaltılarak alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

