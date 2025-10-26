Kitap Köşesi

“Vız vız arı” yı okumaya devam ediyorum. Vız vız dolaşırken “Hapşu” diye bir ses duydu. Böcek yiyen bitkinin ağzına düştü. “Yazık” deyip iğnesini bitkiye batırdı. Bitki vız vızı tükürdü ve o da yere düştü. Hasta bir çocuk ağzını kapatmadan “Hapşu” diye hapşurdu. Hasta çocuğun mikrop saçarak çevresindeki canlıları hasta etmesini vız vız istemedi. Hemen hasta çocuğun etrafında uçmaya başladı. Vız vızı gören çocuk kaçtı. Çocuk kaçarken vız vız da “Hasta olmadan tedbir almalı” dedi.

Benimde bu konu ile ilgi bir hatıram oldu. Geçen sene 1/A’daki öğretmen hasta olmuştu. Hastalığını öğrencilere bulaştırmak istemediği için hastalığı geçene kadar okula gelmemişti. Böyle bir tedbir belki de çoğu öğrencisinin hasta olmasına engel olmuştu. Siz de hastalıklara karşı tedbir almakla ilgili neler söylersiniz can kardeşlerim?