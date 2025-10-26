"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR

Taş boyama yapıyoruz

Ayla BOZKURT
26 Ekim 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili arkadaşlar. Taşların ne kadar farklı şekillerde ve renklerde olduğunu bilirsiniz. Onlarla yapılan çok güzel bir faaliyet var. İsterseniz beraber yapalım. 

Malzemeler:

•  Kolay çizim ve boyama yapabileceğimiz düzgün taşlar topluyoruz.

•  Keçeli kalem veya guaj boya, fırça (Elinizde olan boya çeşitlerini kullanabilirsiniz)

Yapılışı:

Önce taşınıza kalemle istediğiniz bir resmi çizin. Kuş ya da çiçek gibi. Sonra da tercih ettiğiniz renklerde boyayın. Çok güzel ve farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çünkü hiçbir taş diğerine benzemez. Tıpkı bizim gibi. Sizin yapacağınız bu boyama sanatı da tek ve benzersiz olacaktır. 

İyi eğlenceler.

