Taş boyama yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili arkadaşlar. Taşların ne kadar farklı şekillerde ve renklerde olduğunu bilirsiniz. Onlarla yapılan çok güzel bir faaliyet var. İsterseniz beraber yapalım.

Malzemeler:

• Kolay çizim ve boyama yapabileceğimiz düzgün taşlar topluyoruz.

• Keçeli kalem veya guaj boya, fırça (Elinizde olan boya çeşitlerini kullanabilirsiniz)

Yapılışı:

Önce taşınıza kalemle istediğiniz bir resmi çizin. Kuş ya da çiçek gibi. Sonra da tercih ettiğiniz renklerde boyayın. Çok güzel ve farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çünkü hiçbir taş diğerine benzemez. Tıpkı bizim gibi. Sizin yapacağınız bu boyama sanatı da tek ve benzersiz olacaktır.

İyi eğlenceler.