Haydi tahmin et!

Tefekkür Treni

Sorularla başlayalım mı can kardeşlerim? Sizce meyve miyim? Yoksa sebze mi? Ağaçta mı yetişirim? Yerde mi? Şimdi size kendimi anlatmaya başlayım, siz de bilin bakalım ben kimim?

Şaşırmaya hazır olun!

Hemen her gün kahvaltıda büyük bir iştahla yersiniz. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir meyveyim. İlk defa 7000 yıl önce hasat edilmişim. Ağaçta yetişirim ve ağacımın yaprakları hiç dökülmez, hep yeşil kalır. Ortalama olarak 300-600 yıl arasında yaşarım. Ancak Girit adasındaki kardeşlerimin yaşadığı ağaç 4000 yaşındadır ve hâlâ meyve veriyor. Benim dalım antik dönemlerden beri barışın, birlik ve beraberliğin zarif bir sembolüdür. Siyah ve yeşil renklerim vardır. Büyümeye başlarken yeşil renkte, olgunlaştığımda ise renk değiştirmeye başlarım. Yani, siyaha dönüşürüm.

Çok sabırlıyım

Ağacım dikildikten 4 yıl sonra çiçek açar ve ilk hasadımı 15 yıl sonra veririm. İnsanlara ne kadar çok benziyorum değil mi can kardeşlerim? Sizlere de 15 yaşına kadar büyük bir sabır ve özveriyle emek verilmelidir. Çünkü insan da 15 yaşına geldiğinde ancak doğru-yanlışı hakkıyla ayırt etmeye başlar.

Şifa kaynağıyım

Dünyanın en sağlıklı yağı benden çıkar. İçimde çok sayıda sağlığınız için gerekli vitamin ve minareller bulunur. Ayrıca cilde de çok faydalı olduğum için birçok krem, sabun ve şampuan da dahi kullanılırım. Tahminler gelsin bakalım. Bildiniz mi ben kimim? Evet, birçok can kardeşimizin doğru cevap verdiğini duyar gibiyim. Bildiniz. Ben zeytinim! Peygamber Efendimiz’in (asm): “Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çünkü o mübarek bir ağacın ürünüdür.” hadisi de zeytinin ne kadar mübarek olduğunu anlatıyor.

Şimdi tefekkür zamanı

Haydi atlayın bakalım tefekkür trenine. Zeytin, Kur’ân’da da geçiyor. “Tur-i Sina’da yetişen, yiyenlere, yağ ve katık veren zeytin ağacını var ettik.” (Mü’minun, 20.) Zeytin ve zeytinyağının insanlara faydalı olacak şekilde yaratan Rabbimizdir. Bu hakikati tefekkür ederek şükretmeliyiz. Bediüzzaman Dede’nin, “Hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi…” ifadeleri zeytinin insanlık için ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatıyor.

Öğrendiğimiz bu güzel bilgileri çevremizle paylaşarak tefekkür etmeye var mısınız can kardeşlerim?