Cumhuriyet nedir?

Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala okullarda, bildiğiniz üzere provalar ve kutlama hazırlıkları hızlanıyor. Bir gösteri ve kutlamadan ziyade Cumhuriyetin manasını bilmemiz çok daha önemli. Peki nedir Cumhuriyet? Cumhuriyetin manası, adalet, meşveret, halkın yönetime katılması, herkesin eşit ve adil şekilde yaşaması, kuvvetin bir kişide değil, kanunda olması demektir.

Allah bizi hür yaratmış, yani hür doğduk. Hürriyetin en geniş hâli cumhuriyettir. Cumhuriyetçi olmayı bize, Allah Kur’ân-ı Kerîm’de öğretmiş, Peygamber Efendimiz (asm) hayatı ile göstermiştir. Dinimizde insanlar arasında üstünlük, makamda, zenginlikte ya da kuvvette değil, takvada yani iyilikte ve doğruluktadır. Hayırlı işler yapmakta, faydalı bir insan olmaktadır.

Kâinattaki sistemde de cumhuriyetçilik açıkça görülür. Dünyaya, güneşe, aya, gezegenlere baktığımızda, nasıl da birbirlerine saygılı ve adil bir düzen içinde hareket ederler. Sınırlarını aşmazlar, birbirlerine çarpmazlar. Demek ki onlar Cumhuriyetin en güzel hâliyle yönetiliyor.

Karıncalar da Cumhuriyetçi

Bir de Cumhuriyetçi karıncalar var. Duydunuz mu hiç? Bir gün Bediüzzaman, ekmeğini çorbaya banarak yerken, çorbanın tanelerini de karıncalara veriyormuş. Kardeşi, neden böyle yaptığını sorduğunda, Bediüzzaman şu cevabı vermiş: “Bunlarda hayat-ı içtimaiyeye mâlikiyet ve fevkalâde vazifeşinaslık ve çalışma bulunduğunu müşahede ettiğim için, cumhuriyetperverliklerine mükâfaten kendilerine muavenet etmek istiyorum.” Arkadaşlar demek ki, Cumhuriyetçilik hayvanlar âleminde de görülüyor. Özellikle karınca, arı gibi topluca bir düzen içinde yaşayan hayvanlarda. Bediüzzaman Dede, karıncalar arasındaki o yardımlaşmayı, demokrasiyi, gayreti gördüğü için onları ödüllendirmek istemiş. Bunun için çorbasının tanelerini karıncalara veriyormuş.

Arkadaşlar, 29 Ekim’de bayraklarımızı asarken şunu unutmayalım: Cumhuriyet, sadece bir kutlama olarak geçip gitmesin. Bizim hak ve hürriyetlerimizin farkına vardığımız bir hayat tarzımız olsun. Meselâ okulda öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza saygılı ve adaletli olalım. Paylaşmayı ve yardımlaşmayı sevelim. Kendi kararlarımızı vermeyi, sorumluluk almayı bilelim. Demokrat olalım, meseleleri istişare ile halledelim. İşte o zaman, Cumhuriyetin gerçek güzelliğini yaşarız.