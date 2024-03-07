Can Kardeş Mart 2024 sayısı çıktı - Ramazan ve Bediüzzaman

Mübarek Ramazan bu ay başlıyor. Bediüzzaman ve Ramazan konularını işleyen Can Kardeş Dergisi, O’nu anmak yerine “anlamak” diyerek kısa bir biyografisini sayfalarına taşıdı.

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İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL

Can Kardeş 410. sayısında kapağına özel bir konuyu taşıyor. Ramazan bu ay başlıyor. Bediüzzaman ve Ramazan konularını işleyen dergi, O’nu anmak yerine “anlamak” diyerek kısa bir biyografisini sayfalarına taşıdı.

İnci Karaman’ın kaleme aldığı yazıda; “Bu topraklardan öyle bir zat yetişmiş ki, ‘Ben Kur’anın sönmez ve söndürülmez ebedi bir güneş gibi mucize olduğunu dünyaya ilan edeceğim’ diye haykırarak tüm hayatını bu dava üzerine vakfetmiş. 23 Mart’ta ebedi aleme uğurlarken bize geride Risale-i Nur gibi muazzam bir miras bırakarak gitmiş. Allah O’ndan razı olsun.” Arif’in Dünyası’nda İsmail Tezer de Bediüzzaman Hazretlerinin Ramazan’da vefat etmesi üzerine bu konuyu gündemine taşıyor. Bakalım babası Arif’e neler anlatmış, birlikte okuyalım.

BU TAVUK BAŞKA TAVUK

İrem Özdemir’in kaleme aldığı Hayvanlar Alemi köşesinde, ilginç bir hayvan sayfalara konuk oluyor. Su tavuğunu daha önce görmüş müydünüz? Bakalım Su Tavuğun diğerlerinden ne gibi farkı var, hep birlikte okuyalım.

RAMAZAN SAYFALARIMIZ SİZİ BEKLİYOR

Mehtap Yükselten ablanın kaleme aldığı hikayemizde anne ve kızın Ramazan sohbetini ve küçük yazarımız Lemanur’un kaleme aldığı Bir Fikrim Var’da Ramazan ayın kendisine neler kazandırdığını bir bir okuyalım.

Yine Aktüel köşesinde de Ramazan ile ilgili bir yazımız var. Okumadan geçmeyin.

DAHA NELER NELER…

Dergimiz muhtevasıyla yine zengin; Ne Haber köşemizde “Akran Zorbalığı” ile ilgili söyleşimizi göreceksiniz. Dahası; Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca, Çizgilerle Kıssalar, Vız Vız Arı, Münevver Teyze ve Torunları, Şenlik… Ve; Tefekkür Sayfası, Vücudumuz Ne Söyler, Origami, Zeka bulmacası Resfebe, Sevimli Dostlarımız, neler neler.

Unutmayın; Ramazan’da Can Kardeş okunur.