Çocuğunuzu dijital tuzaklardan koruyun

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, çocukları dijital dünyanın tuzaklarından korumaya yönelik ailelere tavsiyelerde bulundu.

Dünyada yaklaşık 4 milyar kişi aktif olarak sosyal medyayı, 4,5 milyar kişi de interneti kullanıyor. Türkiye de dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 3 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. Sosyal medyayı da en çok 18 yaş altı grup kullanıyor. Özellikle pandemi süreci dolayısıyla gençler evde vakitlerinin büyük kısmını sosyal medyada geçirdiler. Instagram, Tiktok gibi sosyal medya uygulamalarını daha fazla kullanan bu yaş grubu ne yazık ki dijitalde istismara çok açık konumdalar. En son Youtube’da yaşanan olay ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ’nın zararlı muhtevayı engellemesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ailelerin de en önemli konusu, çocuklarını dijital dünyanın tuzaklarından nasıl koruyacakları oldu.

Dijital bir çağda dijitalden uzaklaştırmak doğru değil

Dr. Nabat Garakhanova, ebeveynleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyararak, çocukların sosyal medya kullanımlarını kontrol altına almak için şu tavsiyelerde bulunuyor: “Dijital dünyanın en büyük tehlikesi de çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarıdır. Bu yüzden sık sık internet geçmişini kontrol edin. Hangi hesapları takip ettiğine, hangi sitelere girdiğine bakın. Çocuğunuza hangi hesapların tehlikeli olabileceğine dair bilgi verin. Spam, anlık mesaj gibi elektronik postaları cevaplamaması gerektiğini öğütleyin. Dijital bir çağda çocuğunuzu dijitalden uzaklaştırmanız doğru değil. Sosyal medya kullanımı için bir zaman dilimi oluşturun. Neredeyse her şeye ait bir uygulama üretiliyor ve çocuklar da eğlenceli olabileceğini düşündükleri her uygulamayı indirmek istiyorlar. Oysa bazı uygulamalar kötü amaçlı yazılımlar ihtiva ediyor olabilirler. Çocuğunuzun sizin gözetiminizde uygulama indirmesine izin verin. Uygulamalarla ilgili önemli bir konu da hangi uygulamanın kameraya erişime izin verdiğine hâkim olmak. Kamerayla ilgisiz bir uygulama kameraya erişmek istiyorsa, çocuğunuzun görüntülerini üçüncü kişiler tarafından çalınabilir. Çocuğunuz sosyal medya hesabı oluştururken gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Gözetiminizde tehlikeli içerikleri kısıtlayın. Çocuğunuza tanımadığı kişilere fotoğraf atmaması konusunda bilgi verin.”