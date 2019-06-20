Eğitim evde de sürmeli

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, “Ailelere evde eğitim bilincinin verilmesi lazım. Okul ve öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemezsiniz, çünkü ev eğitimin merkezi” diyor.

Çocuklar, günün uzun bir vaktini okulda geçiriyor ve evde ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ev Okulu Derneği, ailelerin eğitim adına görevlerini hatırlatmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, “Ev Okulu sisteminin ana eğitimin yanında alternatif sistemlerden biri haline gelmesi gerekiyor, ilk olarak ailelere evde eğitim bilincinin verilmesi lâzım. Okul ve öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemezsiniz, çünkü ev eğitimin merkezi. Bu nedenle ailelerin okuldaki aktiviteleri evde de desteklemesi şart” diyor. Geliştirdikleri Ev Rehberliği sistemiyle ev rehberlerinden faydalanan ailelere yönelik yaklaşımlarından bahseden Eren evlerde Ev Rehberleriyle çocukların dikkat ve zekâ gelişimlerini de desteklediklerini belirtti.

Dikkat ve zekâ gelişimi için neler yapılabilir?

• Çocukların sorularını anında cevaplamaktansa onların cevapları bulmasını sağlayın. Sence nasıl, sen olsaydın ne yapardın, hadi bir düşün bakalım gibi yönergelerle çocuklarınızı düşünmeye sevk edin.

• Şu cümleleri evlerde asla kullanmamaya dikkat edin; “Hayal kurma, gerçekçi ol, ayakların yere bassın, bulutların üstünde uçma, icat çıkarma.” Çocuklarımızın üretken katkı sağlayan bireyler olmasını istiyorsak, eski köye yeni adetler getirmeleri, hayal kurmaları ve icat çıkarmaları gerekiyor.

• Çocuk daha anne karnındayken onunla konuşmaya başlayın. Çocuk anne ve babanın sesini duymalı ve tanımalı. Anne karnında ve bebekliğinde sözel ve fiziksel temasa ne kadar çok maruz kalırsa zihnî gelişimi o kadar desteklenmiş olur.

• Çocuk yürümeye başladığında ondan bir şey talep ederken “şunu ver” yerine daha detaylı bilgiler verilmeli. “Mutfaktaki granit tezgâhın üzerindeki kırmızı kapaklı plastik şişeyi getir” demeliyiz. Böylece yeni kelimeleri iletişim sürecinde daha hızlı öğrenir. Çünkü sözcük dağarcığı zekâ ile doğru orantılıdır.

Yatmadan masal okuyun

• Oyuncaklardan ziyade zeka ve akıl oyunları oynanmalı. 4-5 aylık bir süreçte haftada 4 saatlik zekâ ve akıl oyunları çalışmasıyla çocukların zekâ skorlarında 10 puana kadar artış gözlemlenebiliyor. Bu konuda Ev Okulu Derneği’nin ebeveynlere yönelik Zekâ ve Akıl Oyunları Eğitimlerini anne ve babalar takip edebilirler.

• Çocuk uyumadan önce bir gün anne bir gün baba mutlaka masal ve hikâye okumalı. Hatta hikâyeler yarıda kesilip şimdi ne olacak sence, sen masal kahramanının yerinde olsaydın değişik farklı neler yapardın gibi sorular sorulmalı.

• Oyuncaklar ile boyutuna ve rengine göre sıralama ve sınıflandırma çalışmaları yaptırılabilir. Çünkü beynimiz kategorize etme becerisi ile çalışır. SCAMPER, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği gibi yöntemlerin evlerde keyifli şekilde uygulanabileceği unutulmamalı.

• Materyalleri asıl amaçları dışında nasıl kullanabilecekleri ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Meselâ kalemin asıl amacı yazmak. Çocuğa “Bu kalem ile ne yapılabilir” diye sorun. Çocuk bu soru üzerine; toka yerine, cetvel olarak, stres atma aracı gibi şeyleri ne kadar çok söylerse o kadar güzeldir. Ancak kalemlerle bir şeyler yapmayı meselâ kalemlerden geometrik şekiller üretmeyi söyleyebiliyorsa bu daha da güzeldir. Ulaşılmasını beklediğimiz nokta ise kalemlerle başka nesneleri bir araya getirerek yeni bir nesneden bahsedebilmesidir; Kalemin içini boşaltıp içine cıva doldurup etrafını mıknatısla kaplayıp şunları şunları ekleyerek yeni bir şey ortaya çıkarabilirim demesidir. Bu tür cevaplar veren çocuklara özellikle dikkat edilmeli. Biz buna üretkenlik diyoruz.

HABER: MUSA AYDIN