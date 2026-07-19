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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Gökyüzü neden mavidir?

Mehtap Yıldırım Yükselten
19 Temmuz 2026, Pazar
Sor Bakalım

Gökyüzüne baktığımızda masmavi, bazen beyaz bulutlarla kaplı süslü bir manzarayla karşılaşırız. Allah da Kur’ân’da bizim gökyüzüne bakıp tefekkür etmemizi ister. 

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl süsledik! Onda hiçbir çatlak da yoktur.” (Kaf Sûresi, 6)

Peki, gökyüzü nasıl mavi görünür? Aslında gökyüzünün kendisinin bir rengi yoktur. Güneş’ten gelen ışık, gökkuşağındaki bütün renkleri içinde taşır. Bu ışık, Dünya’yı saran hava tabakasına girdiğinde havadaki minicik gaz taneciklerine çarpar. Mavi ışık, diğer renklere göre daha fazla saçılır ve her yöne dağılır. Gözümüze de en çok bu mavi ışık ulaştığı için gökyüzünü mavi görürüz. 

Güneş batarken gökyüzü neden turuncu olur?

Peki, akşam olunca gökyüzü neden turuncu ve kırmızı renklere bürünür? Çünkü Güneş ufka yaklaştığında ışınları atmosferde daha uzun bir yol alır. Bu sırada mavi ışığın büyük kısmı dağılır, gözümüze ise kırmızı ve turuncu ışık daha fazla ulaşır. İşte gün batımındaki eşsiz renkler böyle oluşur.

Gökyüzünün maviliği de Rabbimizin yarattığı muhteşem düzenin ve sanatın güzelliklerinden sadece biridir. Gökyüzüne her baktığımızda Allah’ın sonsuz kudretini hatırlayalım, O’na şükredelim ve kâinat kitabını dikkatle okumaya devam edelim. 

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