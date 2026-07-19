Ben bukalemun

Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşım! Ben bukalemunum. Beni en çok renk değiştirebilmemle tanırsınız. Ama ben her zaman bulunduğum yere uyum sağlamak için renk değiştirmem. Bazen sıcaklığa, bazen de hissettiklerime göre rengim değişebilir.

Şaşı bakabilirim

Gözlerim çok ilginçtir. Sağ ve sol gözümü birbirinden bağımsız hareket ettirebilirim. Böylece aynı anda iki farklı yöne bakabilirim. Bu özellik, hem avımı bulmama hem de tehlikeleri fark etmeme yardımcı olur.

Boyum kadar dilim var

Dilimi görsen çok şaşırırsın! Dilim, neredeyse vücudum kadar uzun olabilir. Bir böcek gördüğümde dilimi yıldırım hızıyla uzatır ve avımı yakalarım. Ayaklarım dalları sıkıca kavrayacak şekilde yaratılmıştır. Kıvrık kuyruğum da bana destek olur. Böylece ağaçların üzerinde rahatça dolaşırım.

Kendimi korurum

Çok hızlı koşamam. Ama yavaş ve dikkatli hareket ederek kendimi korurum. Allah bana, yaşadığım ortama uygun pek çok özellik vermiş. Bağımsız hareket eden gözlerim, uzun dilim, güçlü ayaklarım ve kıvrık kuyruğum sayesinde hayatımı kolayca sürdürüyorum. Bunların hepsi Rabbimizin sonsuz ilim ve kudretini gösteren harika birer nimettir.