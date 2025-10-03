İzmir'de Hutbe-i Şâmiye semineri: İslâm âleminin hastalıkları ve çareler

İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Hutbe-i Şâmiye’nin günümüze bakan yönleri ele alındı. İzmir ve çevre illerin katılımıyla istifadeli bir uhuvvet zemini sağlandı.

İzmir - Zehranur Yıldız

[email protected]

Ege Bölgesi Semineri, 20 Eylül Cumartesi günü İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla düzenlendi. 2025-2026 eğitim döneminin ilk ev sahipliğini İzmir üstlenirken, programa Aydın, Manisa ve İzmir’in çevre ilçelerinden çok sayıda katılım oldu.

Dualarda Gazze unutulmadı

Program, Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Saadet Şenaras’ın okuduğu Fetih Sûresi’nin ilk beş ayeti, Gazze ve Filistin için dua niyetiyle dinlendi. Açış konuşmasını yapan Tuba Ünlü, Hutbe-i Şâmiye ekseninde sürdürülecek seminerlerin bu yıl boyunca “İslâm âlemini durduran hastalıklar ve çareleri” temasıyla devam edeceğini belirtti.

İki dehşetli hâl

Programa İstanbul’dan davet edilen Nur Hacinebioğlu, Hutbe-i Şâmiye Risalesi’nin önemine değinerek “Bu Zamanda İki Dehşetli Hâl” başlıklı bir sunum yaptı. Nur Hacınebioğlu "Zamanında Anadolu insanını, sefahate sürükleyecek pek çok zındıka komitesi çalışmalar gercekleştirmiş, Müslümanlar zor zamanlar geçirmiştir. Bu kadar tazyike rağmen, hayatını kaybetme pahasına Nur Talebeleri Risale-i Nur’u okumuş ve neşrinde gösterdikleri gayretle Risale-i Nur'un mağlup olmayacağını göstermişlerdir" dedi.

Hacınebioğlu "Bu zamandaki iki dehşetli hâlden biri, hissiyat-ı insaniyedir. Yani insan haz ve heveslere müptelâdır. Anlık bir lezzet, insana cazip gelir. Ve bunu bile bile tercih eder.

“Fakat Risale-i Nur, insana o lezzetin içindeki elemi gösterir. Bu asrın insanı, bir bataklığa düşmüş gibi. Risale-i Nur ise insanı o bataklıktan kurtarıp necat veriyor” diyerek Risale-i Nur'un bu zamandaki tesirine dikkat çekti.

Programın sonunda İzmir Yeni Asya Hanım Meşveret Heyeti’ne ve emeği geçen hanım okurlarımıza teşekkür edildi.

Yeni dönem başladı

Lise, ortaokul ve üniversite öğrencisi genç kızlar, yeni döneme okuma programı ile başladı. Uhuvvet atmosferinde gerçekleştirilen bu istifadeli programa İzmir ve çevresinden pek çok öğrenci katıldı. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek şevk ve gayrete veren bu tür buluşmaların sık yapılması gerektiğini dile getirdiler.