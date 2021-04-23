Melahat Armağan: Başörtüsünü kefen yapan öğretmen

Kasvetli yılların aydınlık yüzü, başörtüsünü kendine kefen yapan, Kur’ân aşığı, münevver, nadide öğretmen Melahat Armağan da Hakk’a Yürüdü. İsmi gibi ahlâkıda güzel idi. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.

İslâmî simge başörtüsü yüzünden 1966 da; Urfa’da, Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmen iken görevden alınan ilk öğretmen hanımefendi ablamızın vefatını duyunca çok üzüldüm. O, Nihat Armağan’ın ablası, Sabri Aslan ve Mehmet Akif İnan’ın da manevî ablaları idi.

Urfa’nın Risale-i Nur mücahidelerindendi. Onun bu onurlu duruşunu müdafaa eden Zübeyir Yetik de Urfa Belediyesi’ndeki Hal Pazarı Müdürlüğü görevden alınmıştı. O günlerde Urfa’da ve Türkiye’de inananların büyük bir mücadele simgesi olmuştu Melahat Armağan.

Melahat Abla çocuklar tarafından “Şeker Teyze“ olarak çağrılırdı. Bugün ise, o günün kutlu dâvânın öncüsü Melahat Armağan Hocahanım inandığının mükâfatını alacağı divana yolcu olduğu gündür. Melahat Hocahanım Bahçelievler Mahallesi’nde Kız Meslek Lisesi’nin karşısıntaki “Nadide Uğurlu Kız Kur’ân Kursu“nda vakıf olarak senelerce fahri görev yaptı.

O, çok nazenin bir Urfa hanımefendisi idi. Dünya evine girmedi. Yürürken yeri bile incitmez, konuşurken cımbızla ağzından söz çıkardı. Temizliğe çok titiz idi. Sert bakışlı lâkin ipek kalpli bir hanımdı. Konuşmadan çok hali ile insanlara etki eden bir mü’mine idi. Genç kızlara birer numune-i imtisal oldu. Seksen dokuz yıllık ömrünce Allah yolunda yılmadan usanmadan Kur’ân’a ve onun imanî tefsiri olan Risale-i Nur’a hizmet etti Melahat Ablamız.

Canlı bir vakıf olarak Adviye’yi görmek isteyenler ona bakarlardı. Büyük Doğu geleneği ile Risale-i Nur çizgisinde bir ailenin ulu çınarlarından idi.

Nihat Armağan, Necip Fazıl’ın en emin tilmizlerindendi. Zübeyir Yetik, Sabri Arslan, Mehmet Akif İnan, Mehmet Emin Baylan, Ali Haydar Öztürk, Vahdi Gayberi ve Emin Beyazgül gibi Büyük Doğucular ile Mehmet Yeşilnacar, Eyyüb Karakeçili, Abdülkadir Badıllı, Ahmet Rüzgar, Mahmut Hasırcı, Ekrem Kara ve Tahir Küçük gibi Bediüzzaman Said Nursî Üstadın talebelerinin gözdesi idi rahmetli Melahat Ablamız.

Vakıf Hanım, Güzel Muallime, Şeker Teyze Melahat Armağan; güzel bir ayda, güzel bir şekilde ölümsüzlük âlemine göçtü. Bu ölüm onun düğün gecesidir İnşaallah. Böyle bir günde onun tabutuna el atamadan, eli böğründe kalan biri olarak üzüntüm büyüktür.

Önden gidenlere selâm olsun. Allah hepimizin Kur’ân’a ve sünnete bağlı olarak akibetini hayır eylesin.

Rabbim sevenlerine, yetiştirdiği melek yüzlü öğrencilerine, kederli ailesine sabrı cemiller ihsan eylesin.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

İbrahim Halil Çelik