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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hayata bir hatıra bırak!

Ali HAKKOYMAZ
26 Temmuz 2025, Cumartesi
HAVADAN, SUDAN

Gel!

Ezber bozalım;

"Havadan, sudan" konuşalım.

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RANDEVU 

Kendinle  en son ne zaman buluştun?

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DİL

Bütün diller "aynı dili" konuşur!

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HİKÂYE-İ AŞK

Nerden bilsindi zavallı!

Bilseydi eski türküleri söylemezdi.

Yumuyor gözlerini; çöl gibi yakıyor.

Çağlayan gibi dağları denizlere bırakıyor.

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OKUL YOLU (ÇIKMAZI) ADRESLERİ

Okul Yolu'ndan Netice Durağı'na... 

Netice Fukaralığı'ndan Okul Cehaleti'ne…

Ortalık "Karışık Karası…"

"Kısır Döngü" mü dersiniz…

"Kusur/Küsür Döngü" mü?

Ne karışırım!

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HATIRA/BERGÜZAR

Yüzüne gülen çiçeklere de bak!

[“Gözlerin”] gibi [bak!]

Unutmadan:

“Hayata bir hayat bırak!”

Bir şeyler bırak, git!

Ya da… [bırak git!]

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GÖLGE

Gölgedeyiz…

…ve gölge için savaşlardayız…

İkimize de kalmayacak.

Böylesine bir hikâye…

“Zafer ya da hiç!”

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UZAK YAKIN

Uzaklık yakınlık... ne?

Nereye gidince neresi yakın?

Nereye gelince neresi uzak?

Aynalar uzak mı yakın mı?!

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AYNADAKİ SESLER

Aynaya bak!

Duyarsın orada seslerini!

Kaçırma gözlerini gözlerinden!

Derinden bir hikâye...

Kendi sesinden...

Nefeslerin fon olsun sessizliğine...

«

HER NEFES

"Hazır mısın?" diyorsun.

Aklıma yolculuk geliyor.

Savruluyor yollarda kuruntularım.

Dağların serinliği…

Derinliği oluyorum göklerin.

Her dem yeni dünyalar soluyorum.

"Hazır mısın?" diyorsun;

Geliyorum.

«

G/ÖZ HİZASI

G/özü kapalı yaşıyoruz. İlaçların içinde ne var; bilmeden içiyoruz. Ekmeğin, peynirin ta kendisini arıyorum da… ne çok şey sıla-ı rahminden uzak!Giydiklerimiz iğreti… Fakat şu ki: “Bir ülke okumada (okul değil) kaçıncı sıradaysa; hayat seviyesi de o sıradadır.

«

AĞAÇLARA HÜRRİYET 

Bu ağaç düşmanlığını anlamıyorum. Hem Osmanlı’yla övün hem onun üzerinde titrediği ağaçları beton dikmek için gözünü kırpmadan kes. Pesss!

«

CEHALET (HARİTASI)

Tıka basa bu cehaletle nereye gidilirse; oraya gideceğiz.

«

SÜKÛNETE DAVETİYE

Ey dünya sakinleri! Sakin olun biraz!

«

ACELE

En acele iş yaşamak; o da aceleye gelmez.

«

YOL/CU/SUN

Biz mi koşuyoruz; kaçan zaman mı? Anladım döne dolana başım dönüyor. Kulağımda hep bir fısıltı:

“Yolcusun...

Yolcusun...

Yolcuuu…”

«

KELİMELERİN ADRESİ

Kelimelerin hep bir öteki adresi var. Yolculuğumuzun, mevsimlerin hep bir yeniliğinden daha da daha…

«

ÂN FOTOĞRAFLARI

Böyle böyle anlardan birikir hayat.

İster poz ver ister verme.

«

ZAMANIN NEFESİ

Ay yenisi zamanlar…

Rüzgâr bir muştu gibi...

Bir temmuz gecesinde;

Dipdiri zamanın nefesi.

Yıldızlar masal çocuk...

Mevsimler hep bir ümit bahçesi...

Taze, hep taze bir hayat...

Hep, yeni, taze zamanlar

Çekiliriz durma--dan.

«

YAŞAMAK ARAYIŞLARI

Yaşamak kolay, demişlerdi.

Bir beste gibi meselâ...

Arada ağlamak gülmek yani!

Öyle yükler vurdunuz ki sırtıma…

Hayır; yaşamak, bu değil!

«

DEKLANŞÖR

Eşitliğin, şefkatin, hürmetin olmadığı yerde hürriyet de yok, demokrasi de... Fotoğrafçı! Çek bakalım şu hâl-i pürmelâlimizi; bas deklanşöre! Görsün bizi âlem; ya bir ibret alır ya bir ders…

«

ŞEYTAN SİNSİN DİYE

Hak, hukuk, adalet topluma sinmezse; toplum siner. Bu üç rükün içimize, hayata sinerse ne olur? Şeytanın azmi söner mi söner.

Okunma Sayısı: 78
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