Hayata bir hatıra bırak!

Gel!
Ezber bozalım;
"Havadan, sudan" konuşalım.
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RANDEVU
Kendinle en son ne zaman buluştun?
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DİL
Bütün diller "aynı dili" konuşur!
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HİKÂYE-İ AŞK
Nerden bilsindi zavallı!
Bilseydi eski türküleri söylemezdi.
Yumuyor gözlerini; çöl gibi yakıyor.
Çağlayan gibi dağları denizlere bırakıyor.
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OKUL YOLU (ÇIKMAZI) ADRESLERİ
Okul Yolu'ndan Netice Durağı'na...
Netice Fukaralığı'ndan Okul Cehaleti'ne…
Ortalık "Karışık Karası…"
"Kısır Döngü" mü dersiniz…
"Kusur/Küsür Döngü" mü?
Ne karışırım!
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HATIRA/BERGÜZAR
Yüzüne gülen çiçeklere de bak!
[“Gözlerin”] gibi [bak!]
Unutmadan:
“Hayata bir hayat bırak!”
Bir şeyler bırak, git!
Ya da… [bırak git!]
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GÖLGE
Gölgedeyiz…
…ve gölge için savaşlardayız…
İkimize de kalmayacak.
Böylesine bir hikâye…
“Zafer ya da hiç!”
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UZAK YAKIN
Uzaklık yakınlık... ne?
Nereye gidince neresi yakın?
Nereye gelince neresi uzak?
Aynalar uzak mı yakın mı?!
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AYNADAKİ SESLER
Aynaya bak!
Duyarsın orada seslerini!
Kaçırma gözlerini gözlerinden!
Derinden bir hikâye...
Kendi sesinden...
Nefeslerin fon olsun sessizliğine...
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HER NEFES
"Hazır mısın?" diyorsun.
Aklıma yolculuk geliyor.
Savruluyor yollarda kuruntularım.
Dağların serinliği…
Derinliği oluyorum göklerin.
Her dem yeni dünyalar soluyorum.
"Hazır mısın?" diyorsun;
Geliyorum.
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G/ÖZ HİZASI
G/özü kapalı yaşıyoruz. İlaçların içinde ne var; bilmeden içiyoruz. Ekmeğin, peynirin ta kendisini arıyorum da… ne çok şey sıla-ı rahminden uzak!Giydiklerimiz iğreti… Fakat şu ki: “Bir ülke okumada (okul değil) kaçıncı sıradaysa; hayat seviyesi de o sıradadır.
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AĞAÇLARA HÜRRİYET
Bu ağaç düşmanlığını anlamıyorum. Hem Osmanlı’yla övün hem onun üzerinde titrediği ağaçları beton dikmek için gözünü kırpmadan kes. Pesss!
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CEHALET (HARİTASI)
Tıka basa bu cehaletle nereye gidilirse; oraya gideceğiz.
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SÜKÛNETE DAVETİYE
Ey dünya sakinleri! Sakin olun biraz!
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ACELE
En acele iş yaşamak; o da aceleye gelmez.
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YOL/CU/SUN
Biz mi koşuyoruz; kaçan zaman mı? Anladım döne dolana başım dönüyor. Kulağımda hep bir fısıltı:
“Yolcusun...
Yolcusun...
Yolcuuu…”
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KELİMELERİN ADRESİ
Kelimelerin hep bir öteki adresi var. Yolculuğumuzun, mevsimlerin hep bir yeniliğinden daha da daha…
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ÂN FOTOĞRAFLARI
Böyle böyle anlardan birikir hayat.
İster poz ver ister verme.
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ZAMANIN NEFESİ
Ay yenisi zamanlar…
Rüzgâr bir muştu gibi...
Bir temmuz gecesinde;
Dipdiri zamanın nefesi.
Yıldızlar masal çocuk...
Mevsimler hep bir ümit bahçesi...
Taze, hep taze bir hayat...
Hep, yeni, taze zamanlar
Çekiliriz durma--dan.
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YAŞAMAK ARAYIŞLARI
Yaşamak kolay, demişlerdi.
Bir beste gibi meselâ...
Arada ağlamak gülmek yani!
Öyle yükler vurdunuz ki sırtıma…
Hayır; yaşamak, bu değil!
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DEKLANŞÖR
Eşitliğin, şefkatin, hürmetin olmadığı yerde hürriyet de yok, demokrasi de... Fotoğrafçı! Çek bakalım şu hâl-i pürmelâlimizi; bas deklanşöre! Görsün bizi âlem; ya bir ibret alır ya bir ders…
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ŞEYTAN SİNSİN DİYE
Hak, hukuk, adalet topluma sinmezse; toplum siner. Bu üç rükün içimize, hayata sinerse ne olur? Şeytanın azmi söner mi söner.