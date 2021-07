Milyonlarca gencin hayalleri yıkıldı

Eğitim-İş, “YKS’nin, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınmadan yapılması, milyonlarca gencin ve ailelerinin hayallerini yıkmıştır” açıklamasını yaptı.

Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını, yazılı açıklama ile değerlendirdi. Açıklama şöyle: : Öğrencilerin itirazlarına, velilerin isyanlarına, sendikaların ve eğitim uzmanlarının uyarılarına rağmen YKS’nin, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmadan yapılması, milyonlarca gencin ve ailelerinin hayallerini yıkmıştır. YKS sonuçlarına ilk bakışta bile eğitimin ‘ben yaptım oldu’cu tavra kurban edilmemesi gerektiği anlaşılacaktır. Eğitim-İş olarak pandemiyle birlikte daha da derinleşen fırsat eşitsizliğine ve korona tehlikesine rağmen sınava girmeye mecbur bırakılan öğrencilerin fazladan stres yaşayacaklarını vurgulamıştık.

BARAJIN ALTINDA KALAN MEB OLDU

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal veriler bu endişelerimizi haklı çıkarmış, başvurduğu halde, TYT’ye 175.416, AYT’ye ise 154.533 aday girmemiştir. Bu durum on binlerce kontenjanın boş kalmasına sebep olacaktır. Başarı ortalamasının düşüklüğü bu sınava da damgasını vurmuştur. Her zaman olduğu gibi kulağını öneri ve uyarılarımıza kapatan MEB hüsranla biten bu sürecin tek sorumlusu olmuştur. Her sınavda ve eğitim sisteminin genelinde yaşanan sorunun kaynağında, eşitsizlikler yatmaktadır. Eğitim politikaları konusunda iktidarın ve eğitimden sorumlu kurumların, görevlerini yerine getiremedikleri ortadadır. Eğitim-İş olarak velilerimize de sesleniyoruz: Beklediğinizden düşük puan alan evlâtlarınızı daha da sıkmaktan lütfen geri durunuz. Biliniz ki, bu YKS’de barajın altında kalan MEB’in kendisi olmuştur.”

ZATEN DÜŞÜK OLAN BAŞARIMIZ DAHA DA AZALDI

YKS sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Adnan Gümüş, “Ne pandemiden korunduk ne ruh sağlığımızı, sosyal sağlığımızı, geleceğimizi koruyabildik. Bu bir buçuk yıllık süreçte çok ağır kayıplarla zaten düşük olan başarımız çok daha azaldı. Çok ciddi bir akademik başarı kaybı var” dedi. YKS sonuçları, sınava girenlerin başarı oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını gösterdi. ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre; Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 400 ve üzeri puan alan öğrenci sayısı 12 bin 291’de kalırken sınava katılan 2 milyon 416 bin 974 adaydan yalnızca 163 bin 412’si 300 puanı geçebildi. 1 milyon 285 bin 751 aday ise 180 puan barajının altında kaldı.

Ankara - anka