Motivasyondan çok disipline odaklanın

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine onlara disiplin kazandırmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocuk eğitiminde dikkat edilecek hususlar Baltaş, TED Edirne Kolejince düzenlenen “Hayatın hakkını veren çocuklar yetiştirmek” adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Çocukların çok küçük yaşlarda disiplin kavramıyla tanışması gerektiğini dile getiren Baltaş, şu tavsiyelerde bulundu: “Disiplin, baskı, dayatma, güç kullanma, çatık kaş değil, disiplinin tutarlılık olduğunu anlatmak gerekiyor. Disiplin, hedeflerde, ilkelerde, davranışlarda tutarlılıktır. Çocukları sorumlulukla ödüllendirin, motivasyonla değil, disipline odaklanın. Hayat başarısıyla akademik başarı paralel gitmiyor. Akademik başarısı yüksek olan insanların hayatta aynı performansı gösteremediğini çevremizde kısa gözlem yaptığımız zaman görüyoruz. Hayat başarısını sağlayan özelliklerde, daha çok sosyal becerileri geliştirme, insanlarla fonksiyonel iletişim kurabilme, hayata karşı olumlu tutum içerisinde olma, başarısızlıktan korkmama var.” AA

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