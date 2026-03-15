Bal mucizesi

Kitap köşesi

Vız vız şehirde dolaşıyordu. Bir çocuğun sahte bal yediğini gördü. Onu uyardı. Çocuk balın sahte olduğunu nereden bildiğini sordu. Vız vız kendisinin arı olduğunu ve bal ürettiğini söyledi. Çocuk çok ucuz olduğunu ifade edince, Vız vız da tehlikenin bu olduğu söyleyerek uyardı. Çocuğu kendi kovanına götürdü. Bal yapımının aşamalarını anlattı. Çocuğa kendi balından ikram etti. Çocuk hayatında bu kadar güzel bir bal yememişti. Eve döndükten sonra annesine gerçek bal yemek istediğini söyledi.

Benim de böyle bir hatıram var. Biz ailecek Kâğızman'a gitmiştik. Babamın dayısı arıcılık yapıyordu. Kahvaltı için çok güzel bir petek balı kovandan keserek getirdi. Görünüşü çok güzeldi. Tadı da harikaydı. Bu bal daha önce yediğim ballara benzemiyordu. Babamın dayısı kovanlarını tam yedi farklı yerde konaklatıyormuş. 7 yerin çiçek özlerinin hem lezzet, hem şifa kaynağı olduğunu düşündüm.

