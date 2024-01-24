Öğrencilere söz hakkı vermeliyiz

Eğitimci Sebahattin Yaşar, “İlköğretim öğrencilerimize sınıflarda bolca söz hakkı vermeliyiz. Böylece sosyal cesaretleri gelişir, kendilerini topluluk karşısında daha rahat ifade ederler.” dedi.

Yeni Asya - Şanlıurfa

Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Eğitimci Sebahattin Yaşar, “Pozitif Gençlik” semineri verdi. Seminere yüzlerce öğrenci, öğretmenler, okul müdürü ve müdür yardımcıları katıldı.

Seminerde konuşan Yaşar, “Gençlerimiz için rol modeller İslam tarihinde var. Bize, bizim olan, değerlerimizi yaşayan, inançlı büyükler rol model olabilir.” dedi. Şanlıurfa Valiliği, BİGEP kapsamında etkinliğe katılan Eğitimci Yaşar, “İlköğretim öğrencilerimize sınıflarda bolca söz hakkı vermeliyiz. Böylece sosyal cesaretleri gelişir, kendilerini topluluk karşısında daha rahat ifade ederler.” dedi.

Hayatın kendisi de bir okul

Okulun herşey demek olmadığını, hayatın kendisinin de bir okul olduğuna dikkatleri çeken Yaşar, “Okul sadece diploma verir. Ama aldığı bilgiyi hayata katacak ve uygulayacak olan yine insandır. Yoksa sadece bilgi çok bir anlam ifade etmez. Fen bilgisinin Din ilmiyle beraber ele alınması anlamlıdır. Aksi halde kuşun tek kanatlı olması gibi uçma gerçekleşmez, eksik kalır.” dedi.

Seminer sonrası konuşmacıya çiçek takdim eden okul müdürü ve programı düzenleyen müdür yardımcısı, programa katılımları için Yaşar’a teşekkür ederken programın sonraki zamanlarda devam edeceğini ifade ettiler. Seminer sonrası eğitimci Yaşar, öğretmenler, öğrenciler birlikte hatıra resim çektirdiler.