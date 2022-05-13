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13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Okullarda öğretmen yok

13 Mayıs 2022, Cuma
Ataması yapılmayan öğretmen Zülfiye Tekdemir, “Atanamadığı için başka işlerde çalışan öğretmenlerimiz var. Pazarda çalışan, markette çalışan var. Öğretmenler okul dışında her yerde. Okulda öğretmen yok” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmenler, Elazığ’da; Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ile bir araya geldi. Bahşi, 100-110 bin civarında bir öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen bu açığın ücretli öğretmenlik sistemi ile kapatılamayacağını söyledi. Bahşi, şöyle konuştu: “Ders ücreti karşılığında sınıfa giren ve maalesef bugünkü ekonomik şartlarda aldığı 1800-2500 lira aylık ders ücreti karşılığında derse giren, teneffüste nöbet tutan aynı işi yapan, diğer öğretmen arkadaşları ile aynı görevi yapan arkadaşlarımız, bu aldıkları ücreti maalesef yol ücreti olarak ödüyor ve yeme içmesini bile karşılamıyor. Bir an önce atama kararlarının açıklanarak hem öğretmen açığının kapatılması hem de atanamayan öğretmenlerimizin de hak ettikleri göreve verilmesini sendika olarak destekliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı’nın şu anda ihtiyaç duyduğu öğretmen eksiği ihtiyacı açısından değerlendirdiğimizde yaklaşık 100 bin- 120 bin arasında bir öğretmen açığı söz konusu. Dolayısıyla burada bu ihtiyacı karşılayacak bir atamanın yapılması gerekiyor.  

“BU MODERN KÖLELİK SONA ERMELİ”

Bu modern köleliğin sona ermesini ve ücretli öğretmenlik yerine yıllarca okumuş, üniversiteyi bitirmiş sınavlara girmiş ve öğretmen olarak bekleyen arkadaşlarımızın sınıfa girmesi gerekiyor. Öğrenciler ile buluşturulması gerekiyor. Eğitime yapılan harcamalar geleceğimize yapılan harcamalardır. Dolayısıyla burada tasarrufa gidilmemeli, yıllardır atama bekleyen kardeşlerimizin de atanmasını yapmalıdır” Elazığ Fırat Üniversitesi Matematik öğretmenliğini bitiren ve 2020 yılından beri atanamayan öğretmenlerden Zülfiye Tekdemir de atanamayan birçok öğretmenin ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda büyük sıkıntılara girdiklerini ifade etti.

Liyakat sahibi olmayanlar öğretmenlik yaptı

Milli Eğitim Bakanı ile de defalarca görüşme taleplerinin olduğunu ancak kabul edilmediklerini de belirten Tekdemir şunları söyledi: “Zamanında liyakat sahibi olmayan kişiler de öğretmenlik yaptı. Bu duyumlar kulağımıza geldi. Hatta bazı belgeleri internette paylaştılar. Van’da bir ilkokulda at bakıcısının sınıf öğretmenliği yaptığı duyularımız oldu. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz ama geçmiş yıllarda çok fazla liyakat sahibi olmayan insanlar öğretmenlik yaptı. Atanamadığı için başka işlerde çalışan öğretmenlerimiz var. Pazarda çalışan var markette çalışan var emin olun. Öğretmenler okul dışında her yerde. Okulda öğretmen yok, okulun dışında marketlerde pazarlarda ve inşaatlarda tahmin edemeyeceğiniz her yerde öğretmen var çünkü maddi olarak sıkıntı içerisindeler”

Elazığ - anka

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