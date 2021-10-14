Okullarda temizlik büyük dert

Pandemi şartlarında başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte okullarda hijyen meselesi ortaya çıktı. Pek çok okulda yetersiz personel nedeniyle okul temizliği öğretmenler ve veliler tarafından yapılıyor.

Mart 2020’de kapanan okullar, 18 ay aradan sonra, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar açıldı. Ancak birçok okul, koronavirüsünün tedbirlerinde yetersiz, hijyen ortamından uzak. Veliler ve öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ‘okulları kendi haline bıraktığı’ gerekçesiyle, çocukların temiz bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için okulları temizliyor. Duvar’da yer alan habere göre bu bütün okullar için geçerli değil. Şanlıurfa Eğitim-Sen başkanı Mahmut Binici, Şanlıurfa’daki okulların yüzde 90’nın veliler tarafından temizlendiğini söyledi. ‘HİJYEN KONUSUNDA CİDDÎ SIKINTILAR VAR’ Gaziantep Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, ders verdiği okulda üç sınıfın karantinaya alındığını açıkladı. “Pandemiden önce eğitim-öğretim nasılsa, şu anda öyle” diyen Parlakçı, “Sadece okullarda maske takılıyor. Hijyen konusunda ciddî sıkıntılar var. Biz Eğitim Sen olarak seyreltilmiş sınıf uygulamasını istedik. Okullara sağlık personellerin atanmasını, öğretmen atamasını ve ek bütçe istedik. Bu taleplerimizin hiçbiri uygulanmadı. Bütün okullarda karantina sınıfları var. Benim ders verdiğim okulun kapasitesi bin 400 kişi ve 3 sınıf kapandı” dedi.

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