Prof. Dr. Bayram Ersoy ÖSYM Başkanı oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy’un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Prof. Dr. Ali Ersoy’un özgeçmişi şöyle: Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996’da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ali Ersoy, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanını aldı. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ali Ersoy, 2020’den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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