ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Dünyanın en sevilen İnsanı kimdir?

Mehtap Yıldırım Yükselten
23 Kasım 2025, Pazar
Bu sorunun cevabı tabiî ki, Peygamber Efendimizdir (asm). Dünya üzerinde sevilen bir çok iyi insan olmuştur ve şimdi de vardır ama hiç kimse Peygamber Efendimiz (asm) kadar çok tanınmamıştır ve onun kadar çok sevilmemiştir.  Allah, ezelî ilmiyle onun insanlar içinde en üstün ahlâka sahip olduğunu bildiğinden, onu seçmiş ve peygamberlik göreviyle şereflendirmiştir. Zira onda, bir insanda bulunması gereken bütün güzel vasıflar en mükemmel hâliyle toplanmıştır. Bunun için, insanlığa en güzel örnek Peygamber Efendimizdir (asm).

Kalbi sevgi doluydu

Peygamberimizin (asm) kalbi sevgiyle doluydu. Çocukları çok sever, onlarla oyunlar oynar, sohbet eder, gezdirirdi. Yaşlılara, kadınlara, kısacası tüm insanlara saygı ve hürmet gösterir, kimseyi incitmezdi. Hayatı boyunca herkese iyi davranmış, kimseyi kırmamış, hatta kendisine kötü davrananlara bile merhamet göstermişti. Allah’a inanmayanlar onu taşladığında bile beddua etmemiş, onların da doğru yolu bulması için Allah’a dua etmişti. Onun bu güzel ahlâkı, insanların kalbinde derin bir sevgi oluşturmuştur.

Kötüleri en iyi hâle getirdi

Peygamber Efendimiz (asm) dünyaya gelmeden önce Arabistan’da kavga, savaş, adaletsizlik ve cahillik çok yaygındı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Kız çocuklarına, kadınlara hiç değer verilmiyordu. Fakat O geldikten sonra insanlar birbirine düşman olmak yerine kardeş oldu. Adaletsiz ve zalim olanlar merhametli ve çok saygılı insanlara dönüştü. Çok kötü olan bir toplumdan, dünyanın en medenî insanlarını yetiştirdi.

Dünyada 1 numara: Peygamberimiz (asm)

Peygamber Efendimizin (asm) dünyanın en sevilen insanı olduğunu sadece Müslümanlar değil, farklı dinlerden farklı düşünen insanlar da kabul ediyor. Michael H. Hart diye Amerikalı bir araştırmacı ve yazar tarihteki en etkili 100 kişiyi sıraladığı bir kitap yazmış. Listesinin başına 1 numara olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (asm) koymuş. Bunu şu sözlerle açıklıyor: “Tarihte hem dinî hem de dünyevî alanda üstün başarı gösteren tek kişi Hz. Muhammed’dir. Bu yüzden onu listenin en başına koymakta tereddüt etmedim.” 1

Onu takip edelim

Peygamber Efendimizi (asm) anlatmakla bitiremeyiz. Onu en güzel şekilde anlatan çok kitap vardır. Bu kitapların başında da Risale-i Nur gelir. Sizin okumalarınıza havale ederek burada kısa kesiyorum. Biz de dünyada en çok takipçisi olan Peygamberimizi (asm) takip edelim. Peygamber Efendimizin (asm) hayatını, hadis ve sünnetlerini bol bol okuyarak, onun güzel ahlâkını, merhametini ve insanlara olan sevgisini örnek alarak, onun yolunda yürüyelim. 

Dipnot:

1- Michael H. Hart, The 100, New York: Hart Publishing Company, 1978

