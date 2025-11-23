Kitap Köşesi

Vız vız Arı kitap setimi okumaya devam ediyorum. Vız vız denize atladı. ”Oh” dedi. Yüzmek çok keyifli ancak yüzme bilmeyen sakın suya girmesin diye düşündü. Sonra peşine bir kurbağa takıldı. Amacı vız vızı yemekti. Kurbağa dilini çıkardı. Vız vız son anda kaçtı. Sonra kurbağa solucanı gördü. Bu sefer onu yemek istedi. Ağzına aldığı gibi oltaya yakalandı. Kurbağa ava giderken avlandı. “Ava giden avlanır” diye bir atasözümüz de vardır. Meselâ, bir kedi, fareyi yakalamak için onun peşinden koşarken ayağı kayıyor ve inciniyor. Fareyi yakalamaya çalışırken kendi başına bir sıkıntı gelmiş oluyor. İsterseniz “Ava giden avlanır” atasözüne siz de birer tane örnek verebilirsiniz. Hoşça kalın.