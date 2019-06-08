Sosyal medya şoku

Sosyal medya ve akıllı cihaz kullanımının gençlerde ‘akıl sağlığı tsunamisi’ne yol açtığı tesbit edildi.

Akıllı telefonlar ve sosyal medya bağımlılığı, ABD’de özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki eğitim sistemi için ciddî sorun haline geldi. Uzmanlar akıllı telefonlar ve sosyal medya bağımlılığını ‘akıl sağlığı tsunamisi’ olarak niteledi. ABD’deki öğretmen ve eğitimcilerin gözlemleriyle uzman görüşlerine yer verilen haber ajansı Associated Press’in (AP) makalesinde, akıllı telefon kullanımının ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarda anksiyete gelişmesine yol açtığı tesbiti yapıldı. Güney Carolina eyaletinde lisede biyoloji öğretmeni Kelly Chavis, öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığını, “Bir kız, bir saatlik ders süresince 150’ye yakın Snapchat bildirimi aldı, 150!” diyerek şaşkınlıkla ortaya koydu.

Akıllı telefonlar yüz yüze iletişimi azaltıyor

ABD Ulusal Eğitim Vakfı ise yayınladığı son raporda, dijital cihaz kullanımın ergenlerde yol açtığı anksiyeteyi, ‘akıl sağlığı tsunamisi’ olarak niteledi. Araştırmada, sosyal medya kullanımının artık stresin başlıca unsuru olduğuna dikkat çekildi. San Diego Eyalet Üniversitesi Psikoloji bölümünden Jean Twenge de akıllı telefonlarla artan psikolojik problemlerin basit bir ‘rastlantı’ olamayacağını belirtiyor. Twenge’e göre, akıllı telefonlar gençlerde uykusuzluğun artmasına yol açarken yüz yüze iletişimin de azalmasına sebep oluyor. Hürriyet’te yer alan habere göre ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin geçen yıl yayımladığı raporda, ergenler arasında anksiyete ve depresyonun en yaygın problem olduğu açıklanmıştı. Uzmanlara göre bu durumun baş sorumlusu ise gençler arasındaki sosyal medya ve akıllı cihaz bağımlılığı.