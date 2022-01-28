Tatilden sonra yüz yüze eğitime devam

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen “Eğitimin Dönüşümü” temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların geleceğin planlanması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının dünyada ekonomiyi, siyasal bakışı, toplumsal ilişkileri, eğitimi, her şeyi değiştirdiğini söyleyen Özer, “Kovid-19 bize okulların sadece bilişsel öğrenme ortamları olmadığını çok acı tecrübeyle gösterdi.” dedi. Okulların yüz yüze eğitime açık kalması için salgının sıfırlanmasına tahammülleri olmadığını ifade ettiğine işaret eden Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Özer, şunları söyledi: İnşallah bu iki haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, hep acaba tatil uzayacak mı? Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM’ler değildir?”