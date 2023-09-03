Velilere tavsiyeler

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası 4 Eylül’de başlıyor. Online eğitim platformu tonguçAKADEMİ’nin rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, öğrencilerin ilk gün heyecanı ve kaygısıyla baş edebilmeleri, kendilerini keşfetmeye başladıkları bu önemli yılı güzel geçirebilmeleri ve okulu sevebilmeleri için velilerin yapabileceği önemli hususlar olduğunu belirterek şunları sıraladı: Çocuğunuza okulla ilgili bilgi verin. Çocuğunuza güven verin. Okula gideceği için heyecanlı olabileceğini, ancak bunu başarabileceğini ve sizin her zaman yanında olduğunuzu ona söyleyin. Okul çantasını, kırtasiye malzemelerini, giysilerini ve diğer ihtiyaçlarını okul başlamadan önce hazırlayın. İlk gün muhakkak okula gidin. Çocuğunuzun ödevlerine yardım edin. Ancak ödevleri onun yerine yapmayın. Çocuğunuzun okuldaki başarısını takdir edin. Çocuğunuzun okuldaki deneyimleri hakkında konuşmaya özen gösterin. Sabırlı olun.

İstanbul - Aslan Özdemir