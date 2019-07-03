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Yaz tatili nasıl verimli geçer?

03 Temmuz 2019, Çarşamba 23:30
Yaz tatili çocuğunuzun kendi keşfetmesi için büyük fırsat olduğunu söyleyen Kln. Psk. Emel Güler, yaz tatilinin çocuğunuz için verimli geçmesi için yapılması gerekenleri söyledi.

En uzun tatil olması bakımından da çocukların dört gözle bekledikleri tatildir, yaz tatili. Eğitim ve öğrenime ara verilmesi demek, tüm tatilin bomboş geçirileceği anlamına gelmemelidir. Tatil; çocuklar için tamamen serbestlik ve sorumluluktan uzak bir anlam ifade ettiğinde, etkili ve verimli olmaz. Enerji toplamak, dinlenmek, gezmek, eğlenmek vb. için olduğu kadar; öğrenme, bilgilenme, tazelenme ve yenilenme zamanıdır yaz tatili. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı Kln. Psk. Emel Güler, “Yaz tatili minikler için nasıl verimli geçebilir? Tatil yaparken çocuklara aynı zamanda bir şeyler öğretmek mümkün mü? sorularını cevapladı.

“Her Bir faaliyet Çocuğa Katkı Sağlar”  

Öğrenmek; hiçbir zaman sona ermeyen, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Yaz tatili, okul döneminde yeterince zaman bulunamadığı için bir fırsat olarak düşünülürse, pek çok şeyi gerçekleştirmek de mümkün olabilir. Yaz tatili için yapılabilecek planlamalar; her çocuğun içinde bulunduğu aileye, çevresine, imkânlarına, bulundukları coğrafyaya göre farklılık gösterse de temelde yarar sağlayıcı kategorilerde faaliyetler planlanabilir.

Birlikte anı biriktirin

Tatil sürecinde fizikî, ruhî ve zihnî olarak dinlenmek ve yenilenmek; yeni okul dönemine daha enerjik ve zinde başlamak için oldukça önemlidir. Boş zamanların değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerde çocuğun gönüllü olması esastır. Böyle olursa çocuk kendiliğinden ve farkındalıkla katılım sağlar. Çocuğun proje uygulayıcısı olmak yerine gerçek katılımını sağlaması zihninde yaz tatiline ait güzel anıların oluşmasını sağlar. Çocuğunuzla birlikte anılar biriktirin. Bakalım bu yaz tatilinde hangi anılar birikecek? 

Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmesini sağlayın

Her çocuğun ilgi ve ihtiyacı kendisine özgüdür. Bu farklılık göz önünde bulundurularak, çocuğun sosyal, bilişsel, fizikî ve psikolojik gelişimine katkı sağlayan bütün faaliyetler; dengeli ve düzenli bir şekilde planlanmalıdır. Anne babaların çocuklarını tek bir faaliyet yerine, farklı alanlardaki faaliyetlere yöneltmeleri, çocukların kendilerini tanımaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için de fırsat sağlar. Bütün gün boyunca kitap okumak ya da bilgisayar başında kalmak yerine; günü belli bölümlere ayırarak faaliyetleri planlamak daha verimlidir. Ebeveynler, faaliyet planlaması yaparken, çocuğun sevdiği ve istediği faaliyetleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Böylece, çocuğun katılımı zorunlu olarak değil gönüllü olarak sağlanmış olur. Çocuklar için planlama yapmak, program oluşturmak ve bu planın işleyişini takip etmek; izleniyorum düşüncesiyle birlikte, güven hissi verecektir.  

Tatil planında bu aktivitelere yer verebilirsiniz

- Çocuğun bilgi ve görgüsünü arttırmaya yönelik faaliyetler; kitap okuma, yabancı dil öğrenme gibi okul dışında öğrenmeye katkı sağlayan, bilgi arttırmaya yönelik planlar… 

- Dinlenme ve eğlenmeye yönelik faaliyetler; fizikî ve psikolojik yönden rahatlatıcı, zihinsel yorgunluğun giderilmesine yönelik oyunlar, seyahat, spor, müzik, resim, sinema, tiyatro gibi aktiviteler…

- Hayata hazırlamaya yönelik ve ekonomik katkı sağlayıcı uğraşlar; tarla, bahçe işleriyle uğraşma, aile büyüğüne ait işlerde destek olma, el işleri gibi turistik eşyaların yapımı vs. 

- Çevreyle etkileşim sağlayan faaliyetler; yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu sosyal sorumluluk projeleri, dernekler ve gönüllü çalışmalara katılma vs. 

- Beceri kazanmaya yönelik faaliyetler; becerilerin gelişimine katlı sağlayan bütün elişi, tamir ve mutfak uğraşları bu kategoride örnek verilebilir. 

- Bütün bu faaliyetler çocukların hayata katılmalarında, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinde önemli bir adımdır. İleride seçilecek meslekler konusunda da, doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. 

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