Yüz tüze eğitimin sürekliliği için düzenleme şart

TTB, yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için bütün topluma çağrıda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), okullarda bir buçuk yıl sonra yüzyüze eğitimin tekrar başlamasıyla ilgili, “Tam zamanlı yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm topluma çağrıda bulundu. TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla ortaya çıkan eksiklerin hükümet tarafından karşılanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TTB’nin açıklaması şöyle: Okullar, bir buçuk yıl süren uzaktan eğitimsizliğin ardından, geçtiğimiz hafta tüm kademelerde açılmıştır. Bu süreçte eksikler hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesi ile aşılmak zorundadır. Tam zamanlı yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm topluma çağrımız: Yetişkin aşılamalarının bir an önce tamamlanması ve sınıf mevcutlarının 30’un altında tutulması için gerekli düzenlemelerin yapılması için hükümete sorumluluklarını hep beraber bir kez daha hatırlatalım!

PCR TESTİNİN PRATİKTE UYGULANMASI ÇOK ZOR

Okullarda çalışan tüm yetişkinlerin aşılamalarının tamamlanması elzemdir. Haftada iki kez PCR testinin pratikte uygulanması çok zordur. Bu nedenle, okullarda çalışan yetişkinlerin aşılanması asıl çözüm olacaktır. Sağlık bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın PCR testi uygulamasında ayrı tutum aldığı ve bu uygulamanın somut olarak hayata geçmediği de tarafımıza gelen bilgiler dahilindedir.

SINIF MEVCUTLARI 30’UN ALTINA DÜŞÜRÜLMELİ

Yüksek yayılımda olmamız sebebiyle sınıf mevcutlarının mutlaka 30’un altına düşürülmesi gereklidir. Sınıf mevcutlarını düşürmek için öğrencilerin okula gittiği gün sayısından feragat edilmemesi çok önemlidir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda 1,5 sene boyunca hiçbir hazırlık yapmamıştır. Pandemi sebebiyle öğretmen alımı ve derslik yapımına hız vermek şöyle dursun, son 17 yılın en az sayıda öğretmen alımını yapmış, yıkılan okulların yerine yenisini dahi yapmamış, ek derslik açmak için hiçbir çaba gösterilmemiştir. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve penceresi açılmayan sınıfların derslik olarak kullanılmamasının sağlanması gerekir (ders sırasında 20 dakikada bir pencere ve kapının açılması hususu mevcut rehberde eksiktir). Belirti gösteren yetişkin ve öğrencilerin okula gelmemesi çok önemlidir. Belirti gösteren kişiler ancak PCR testi yaptırdıktan sonra negatif çıktığında okula gelebilir. Buna titizlikle riayet edilmesi okullarda muhtemel bulaşmaları engellemeye büyük katkı sağlar.

Okuldaki bütün aşılı ve aşısız yetişkinler maske takmalıdır. Yüksek yayılımda olduğumuz şu günlerde de tüm öğrencilerin de maske takması gerekir. 12 yaş altı çocukların okul bahçesinde oynarken maske takmasına ve mesafe tutmasına gerek yoktur.

Ankara - anka

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Okula uyum için 1 ay süre tanıyın

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, tekrar başlayan yüz yüze eğitimde okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. T24’deki habere göre bu dönemde çocukların ve ailelerinin okula gitmekle ilgili kaygılarının olmasının normal olduğuna dikkat çeken Tüğen, “Ailelerin Covid-19 ile ilgili ‘çocuklar okulda önlemlere uyacak mı, maskeler düzenli takılacak mı, hijyen kuralarına uyulacak mı’ gibi kaygı uyandıracak düşünceleri var. Biliyoruz ki kaygı bulaşıcıdır ve ebeveynlerin kaygılarının çocuğa geçmesiyle, çocuğun okula gitme motivasyonu azalacaktır. Çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı ya yeni bir okula başladı ya da geçen 1.5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadı. Tanımadığı ortam ve kişiler bazı çocukları duygusal olarak daha zorlayabilir. Ebeveynler ve öğretmenler yaklaşık 1 aylık dönemi okula uyum süreci olarak görmeli “ diye konuştu.