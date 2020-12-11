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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

12 aylık cari açık belli oldu

11 Aralık 2020, Cuma 11:00
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 273 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla verirken, bu yılın ekim ayında 2 milyar 929 milyon dolar fazlaya geriledi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 335 milyon dolara indi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolar oldu.

Ekimde 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

AA

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