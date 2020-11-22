17 milyon kişi yoksul

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk gibi ekonomik sorunlar salgın ile birlikte belirgin şekilde hissedildiğini, ağırlaşan ekonomik kriz sürecinin, çalışanlar ve aileler açısında ağır koşulları barındırdığını söyledi.

Çalışanların geçimlerini karşılamakta zorlandığını devletin resmi rakamları ile ortaya çıktığını söyleyen Mehmet Balık, “Türkiye’de TÜİK verilerine göre aylık 899 TL ile geçimini sağlayan 11,6 milyon yurttaş bulunmaktadır. Türkiye’de yoksul sayısı yine TÜİK verilerine göre 17 milyon kişidir. Yurttaşların yüzde 61’i sofrasına iki günde bir et, tavuk veya balık koyamamaktadır. Yüzde 89’u evinden uzak bir hafta tatile gidememektedir. Yüzde 44’ü evinin ısınma ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yüzde 58’inin konut masrafları yük olmaktadır” dedi. Ankara – Recep Gören

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