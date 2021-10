2009’un 100 TL’si 27.5 TL’ye düştü

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Gelecek Partili İbrahim Turhan, 2009 yılından bu yana 100 TL’lik banknotun yıllar içerisinde satın alma gücündeki düşüşü birikimli enflasyon verileriyle paylaştı.

2009’da dolaşıma sokulan 100 TL’nin 2021 yılının Ekim ayında, birikimli enflasyonun yüzde 263’e ulaşmasıyla birlikte 27 TL 54 kuruşa denk geldiğini kaydetti. Turhan, “Cebimizdeki paranın dörtte üçünü yürütmüşler. Merkez Bankası bağımsızlığı işte bunu önlemek için gereklidir(…) Aynı hesabı USD için de yapalım. Ocak 2009’daki 100 dolarlık banknota ne oldu? ABD’de o günden bugüne birikimli enflasyon yüzde 30 olmuş. Yani “Greenback” de aşınmış. 2009 Ocak’ın 100 dolarlık banknotunun bugünkü satın alma gücü o güne kıyasla 76 dolar 92 sent. Son olarak bir de iki parayı karşılaştıralım. Ocak 2009’da bizim 100 TL banknotumuz 65 dolar 25 sent alabiliyordu. Bugün ise Benjamin’e ulaşmak çok daha zor. 100 TL’nizin karşılığında elinize ancak 10 dolar 75 sent geçiyor” ifadelerini kullandı.