"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

2026'da 1 lira olacak - Plastik poşet fiyatına yüzde yüz zam

28 Aralık 2025, Pazar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2025’ten itibaren 50 kuruş olarak uygulanırken, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olacak.

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Bugüne kadar 2,8 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

AA

Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    Terör devleti İsrail, Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıdı; bölgeden ve dünyadan tepki yağdı

    Denizlerimizde kuvvetli fırtına bekleniyor

    Japonya'daki zincirleme kazaya 50 araç karıştı: 2 kişi öldü

    Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem oldu

    2026'da 1 lira olacak - Plastik poşet fiyatına yüzde yüz zam

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Terör devleti İsrail, Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıdı; bölgeden ve dünyadan tepki yağdı
    Genel

    Gazze çok zor durumda
    Genel

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı
    Genel

    2026'da 1 lira olacak - Plastik poşet fiyatına yüzde yüz zam
    Genel

    Denizlerimizde kuvvetli fırtına bekleniyor
    Genel

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu
    Genel

    Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.