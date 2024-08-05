3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaşanan ekonomik krizin 85 milyon vatandaşın hayat şartlarını alt üst ettiğini, her geçen gün geçimini sağlayamayan, elektrik, doğal gaz faturasını ödeyemeyen, evine gıda alamayan aile sayısı artarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin yayınladığı rapor da bunu gözler önüne serildiğini ifade etti.

Polat rapora göre 2024 yılının ilk 6 ayı sonunda 3 Milyon 500 bin hane aşırı yoksulluk sınırının da altında yaşamını sürdürürken, 3 Milyon 973 bin hane elektrik faturasını, 636 bin hane doğal gaz faturasını ödeyemediği için destek almak zorunda kaldı. Yayınlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Polat, “Aylardır tasarruf diyen Saray’ın 1150 odası gece gündüz ışıl ışıl yanarken faturasını ödeyemediklerini için her ay fatura desteği almak zorunda kalan hane sayısı katlanıyor. Bir önceki aya göre fatura desteği almak zorunda kalan hane sayısı 35 bin artıyor yıl sonunda 4,5 Milyon hane elektrik tüketim desteği almak zorunda kalacaktır” dedi. Polat, 2024 yılının ilk 6 ayında 3 Milyon 500 hanenin aşırı yoksulluk sınırının da altında hayat mücadelesi verdiğini belirterek bu hanelerin gelirinin asgari ücretin 3’de 1’i kadar (5,600 TL) olmasının utanç verici olduğunu söyledi. MEHMET KARA - ANKARA

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