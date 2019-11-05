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6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Açılışlar azaldı kapanışlar arttı

05 Kasım 2019, Salı 22:23
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 4,3 arttığına dikkati çekti.

Ekim sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 785 bin 586 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilânlara göre, 2019’un başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkâr sayısı 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibariyle 1 milyon 785 bin 586’ya ulaştı. Bu esnaf ve sanatkârlarımıza ait iş yeri sayısı ise 34 bin 692 artarak 1 milyon 921 bin 419 oldu” dedi.

91 bin işyeri kapandı

Yılın ilk 10 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilânlara göre, yılın ilk 10 ayında 192 bin 999 iş yeri açılırken 91 bin 40 iş yeri kapandı. Bu dönemde 67 bin 267 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilânları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 10 ayında esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri sayısı 34 bin 692 arttı” diye konuştu.

Kapanışlar yüzde 4,3 arttı

Yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 4,3 arttığına dikkati çeken Palandöken, “2018’in ilk 10 ayında 194 bin 2 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde bin 3 azalarak 192 bin 999 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. 2018’in ilk 10 ayında 87 bin 258 olan iş yeri kapanışları ise 3 bin 782 artarak 91 bin 40 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı” şeklinde konuştu.

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