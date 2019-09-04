Ağustos ayında dış ticaret açığı 2 milyar 376 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Pekcan, dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar, ithalatımız da yüzde 0.27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Pekcan, dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.

"Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı" diyen Pekcan, "Geçen yılın 8 ayında yüzde 69.2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85.6'ya yükseldi" açıklamasında bulundu.