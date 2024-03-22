Akaryakıt fiyatları ikiye katlandı

Türkiye’de dünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,37 TL, motorinin litre fiyatına da 1,13 TL zam geldi Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 43,45 TL motorinin litre fiyatı 42,98 TL’ye çıktı. Türkiye’de benzin fiyatı 2023’ün başından itibaren iki katını aştı.

Ocak 2023’te 20,11 lira olan 95 oktan benzinin fiyatı son zamla 43,45 TL’ye çıktı. Motorinde ise artış yüzde 90’a ulaştı. Akaryakıt fiyatları bu düzeyleri ile tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında bulunsa da satın alma gücü üzerinden değerlendirildiğinde tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde akaryakıt fiyat artışlarının Türkiye’nin gerisinde kaldığı görülüyor. DW Türkçe’nin haberine göre EPDK verilerine göre Şubat 2024’te 27 AB ülkesinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1,696 Euro olurken fiyatlar 2023 başından bu yana yüzde 4’ün üzerinde düştü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda sadece yüzde 1,5 arttı. Akaryakıt zamları üretim ve nakliye maliyetlerini artırarak gelecek dönem zamlarının da bir habercisi. Uzmanlar bu durumun enflasyonu daha da arttıracağına dikkati çekiyor. Haber Merkezi

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