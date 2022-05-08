Akaryakıt zamları fiyatları artırıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ve Ulukışla İlçesinde fide ve fidan satan esnafları ziyaret etti.

Bu yıl gübre, mazot, işçilik, üretim maliyetini etkiyen her şey arttığına dikkat çeken esnaf Kahraman Temel, “Geçen yıl bu günlerde satışı tamamlayıp çiçek satışına başlardım ama bu yıl satışı bitiremedim, elimde çok fidan kaldı.

Geçen yıl 10 tane fidan alan vatandaş bu yıl ya bir tane alıyor ya da hiç almıyor.” Domates, salatalık, biber gibi sebze fidesi satan bir esnaf da geçen yıl kasası 40 lira olan sebze fidelerinin bu yıl 85 liraya çıktığını, yurttaşların fiyatı yüksek bulması nedeniyle de talebin düştüğünü anlattı. Fidedeki fiyat artışına, akaryakıt zamlarının etkisiyle artan nakliye ücretinin de etkisi olduğunu belirten fide satıcısı “Mersin’den fide getiriyoruz. Mersin’e gidip gelmek için bin 500 lira mazot tüketiyoruz. Bu da fiyatların artmasın neden oluyor. Fidenin tanesi 2 lira” diye konuştu.

Niğde - Anka