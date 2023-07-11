Akaryakıta KDV zammı geldi: ÖTV de yolda

Benzine 40, motorine 43, otogaza 15 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde ÖTV zammı fiyatları biraz daha arttıracak. Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle benzin, motorin ve LPG’ye zam geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine 43 kuruş, LPG’ye ise 15 kuruş zam geldi. Zamla benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26,66 lira, Ankara’da 27,11 lira, İzmir’de 27,17 lira, Adana’da 27,54 lira, Bursa’da 27,16 lira, Diyarbakır’da ise 27,81 liraya çıktı. Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,22 lira, Ankara’da 25,65 lira, İzmir’de 25,81 lira, Adana’da 26,09 lira, Bursa’da 25,71 lira, Diyarbakır’daysa 26,27 lira oldu. LPG’nin litresi ise İstanbul’da 11,33 lira, Ankara’da 11,41 lira, İzmir’de 11,09 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis’e sunulmuştu. Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek. Haber Merkezi

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