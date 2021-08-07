Alman turizm şirketlerinden iptal yok

ALMAN TURİZM ŞİRKETLERİ, TÜRKİYE’DEKİ ORMAN YANGINLARI SEBEBİYLE REZERVASYONLARIN İPTAL EDİLMEDİĞİNİ BELİRTTİ. ANCAK BÖLGEDEKİ TURİZMCİLER REZERVASYONLARIN İPTAL EDİLDİĞİNİ, ERKEN AYRILANLAR OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR.

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri olan Antalya ve Muğla bölgelerindeki orman yangınlarının turizmi de etkilemesinden endişe ediliyor. Almanya’nın önde gelen turizm şirketleri, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı. dw Türkçe’nin haberine göre, Almanya’nın ikinci büyük turizm şirketi DER, yangınlar nedeniyle Bodrum bölgesinde Ağustos ayı başında tatil yapmayı planlayanlar için ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği veya iptal imkânı sunduklarını belirtti. Ancak, şirket müşterilerinden bugüne kadar bu yönde bir talep gelmediğini bildirdi. Türkiye’nin diğer turizm bölgeleri için ise herhangi bir engel bulunmadığını belirten DER, ancak yangınlar nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini kaydetti. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Alman hükümetİnden “dikkatli olun” uyarısı

Türkiye’ye her şey dahil paket turlar satan FTI de Ege bölgesi hariç, turizm bölgelerinin yangınlardan pek etkilenmediğini belirtti. Marmaris’teki yangınlar sebebiyle Turunç’ta otellerin alınan önlemler kapsamında geçici olarak tahliye edildiğini bildiren FTI, ancak bölgede tehlikenin geçtiğini ifade etti. “Bazı misafirler son birkaç günde evlerine geri döndü. Ancak bunun dışında şu aşamada ciddî bir iptal talebi ile karşılaşmıyoruz” açıklamasında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyeleri bölümünü güncelleyerek, Antalya, Muğla ve Aydın bölgelerindeki yangınlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’ye “Seyahat öncesinde tur operatörü şirketten kalacağınız yerin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini öğrenin” denilen açıklamada, otel personelinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyulması tavsiye edildi.

Turizmciler kaygılı

Alman turizm şirketleri rezervasyonların iptal olmadığını belirtse de Türkiye’de turizm sektöründe çalışanlar pandeminin ardından gelen orman yangınlarının turizmi etkilemesinden kaygı duyuyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Yangın yüzünden hiç yeni rezervasyon yok. Var olan rezervasyonlar da iptal oluyor. Erken ayrılmalar sebebiyle oteller de boş kaldı” açıklamasında bulundu.

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Gerçekçi değil

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cuma günü yaptığı açıklamada, turizm bölgelerindeki orman yangınlarına rağmen turizm hedeflerinde değişiklik olmadığının altını çizdi. Ersoy, “Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok” şeklinde konuştu. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ise hükümetin hedefinin gerçekçi olmadığını söylüyor. Reuters’a konuşan Yücel, “Pandeminin üzerine bir de yangın geldi. Ege kıyılarının eski haline dönmesi çok uzun zaman alacak” değerlendirmesinde bulundu.