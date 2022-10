Artık kasap da can derdinde

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik kriz, maliyet artışları ve hayat pahalılığı, ‘Koyun can derdinde, kasap et derdinde’ deyimini de tersine çevirdi. Günümüzde can derdinde olan sadece koyun değil. Vatandaş alım gücü düştüğü için et alamaz hale gelince satışı düşen, kepenk kapatmaya hazırlanan kasap esnafı da artık can derdinde” dedi.

Niğde’de kasapları ziyaret eden Gürer’e soranlarını anlatan esnaflar, “Vatandaş alım gücü düşünce satışımız azaldı. Geçen yıla göre yarı yarıya iş kaybımız var. Müşteri sayımız azaldı” diye dert yandılar. Yıllardır kasaplık yapan Ferhat Güçlü, “Geçen yıl 110-120 kilo et satıyorduk. Bu yıl 20-25 kiloya kadar düştü. Geçen yıl 75-80 lira olan koyun eti bu yıl 135-140 liraya kadar çıktı. Vatandaşın geliri artmayınca artan fiyat kıt kanaat geçinen kesimi etten uzaklaştırdı. Artık satış yapmakta zorlanıyoruz” dedi. Ankara - Recep Gören

