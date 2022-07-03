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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Asgari ücret sıralamasında en gerilerdeyiz

03 Temmuz 2022, Pazar 19:00
Üç hanelere koşan enflasyon karşısında ezilen çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 30’da kalırken, 5.500 TL’ye yükselen net maaşlar, Avrupa liginde Türkiye’yi son sıralardan kurtaramadı.

Kur ve hayat pahalılığı karşısında da geçen altı aylık sürede eriyen Türkiye’deki asgari ücret bu seviyesi ile Avrupa’da sondan ikinci sırada yer aldı. artıgerçek’in haberine göre, Eurostat 2022 Ocak verilerine Türkiye, 328 euro ile Avrupa’nın en düşük asgari ücretli üçüncü ülkesi olurken, önceki gün açıklanan zamma rağmen yükselen kurun etkisi ile net asgari ücret 314 euroya kadar düşmüş durumda. Brüt üzerinden hesaplamada ise bu rakam göre 370 euro seviyesinde. Listede, Türkiye’den sonra gelen ülke ise 332 Euro ile Bulgaristan oldu. AB ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip ülke 2.257 euro ile Lüksemburg olurken, onu 1.775 euro ile İrlanda ve 1.725 euro ile Hollanda izledi. Ancak asgari ücret 2012 yılındaki 406 dolarlık seviyenin çok altında, 328 dolar seviyesine kadar düştü.

Haber Merkezi

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