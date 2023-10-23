Asgarî ücret toplumu olduk

Ekonomist Levent Gürses, “Kayıtlı çalışanların yarısı, kayıtsız çalışanlarla emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücret ve altında aylık alıyor. Asgari ücret, maaş belirlemede temel kriter oluyor” dedi.

Ekonomist Levent Gürses, “Ekonomi Dünyası: Dünyada kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye’de emeklinin sefaleti…” başlıklı bir yazı yazdı. Gazete Duvar’da yazan Gürses, “Ülkemizde 15 yaş üzeri çalışma çağında 65 milyon kişi var, DİSK-AR’a göre bunların kayıtlı çalışanı 22 milyon. Kayıtlı çalışanların yüzde 40’ı asgari ücret (8.8 milyon) alıyor. Kayıt dışı çalışan sayısı da 7 milyon civarında. Bunların yüzde 85’i (6 milyon) asgari ücret ve altında ücret alıyor. Yani 29 milyon çalışan var. Bunun 15 milyonu asgari ücret ve altında maaş alıyor. Kamuda çalışanların sayısı 5 milyon, bunun 3.5 milyonu kadrolu memur. En düşük memur maaşı 22 bin lira. Kendi işinde çalışan 3 milyon kişi var. 16 milyon civarında da emekli var. Bunun yarısından fazlası (8.8 milyon) en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lirayı alıyor. Sadece 7 bin 500 lira alanlar değil, milyonlarca emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Emeklilerde asgari ücretin altında maaş oranı yüzde 70’i (11.5 milyon emekli) buluyor. Şunu demek istiyorum; ülkemizde 26.5 milyon kişi ve ailesi asgari ücret ve altında maaş ile geçinmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Kayıtlı çalışanların yarısı, kayıtsız çalışanlarla emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücret ve altında aylık alıyor” diyen Gürses, “Asgari ücret, maaş belirlemede temel kriter oluyor. En acısı da eylül ayında Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “Boşuna mı okuduk” diye bir kampanya başlatmış ve ücretli çalışan üyelerinin yüzde 60’ının asgari ücret düzeyinde ücret aldığını, işsizlik oranının yüzde 40’ı aştığını ve yeni mezunların iş bulma sürelerinin 18 aya çıktığını bildirmişti. Yani, tam bir sefalet toplumu olduk. Kibarca buna asgari ücret toplumu diyorlar. Çünkü hiçbir ülkede asgari ücret alanların oranı bu kadar yüksek değil. Asgari ücretle çalışan oranında Avrupa Birliği yüzde 9, Bulgaristan’da bile yüzde 14” şeklinde yazdı.

Emekli maaşları 8 yıldır eriyor

Emekli maaşlarında da büyük bir haksızlık yaşandığına dikkat çeken Gürses, şunları söyledi: “Uzun yıllar asgari ücretin üzerinde olan emekli özellikle 2015 yılından sonra asgari ücretin altına düştü. 2013’te o yılın ortalama kuru üzerinden asgari ücretin 70 dolar üzerinde olan en düşük emekli maaşı 2023’e gelindiğinde asgari ücretin 144 dolar altında kaldı. Son olarak, şunu söyleyelim: Cuma günkü kurdan asgari ücret 384 Euro oldu. “Bizi kıskanan” Almanya’da 1.987 Euro, İspanya’da 1.166, Yunanistan’da 780 ve Bulgaristan’da 399 Euro. Almanya’da 45 sene sigortalı çalışanların ortalama emekli maaşı 1.543 Euro. Hollanda’da 969-1.426 Euro arasında değişiyor. Fransa’da en düşük emekli maaşı 1.200 ve Yunanistan’da ortalama brüt emekli maaşı 789 Euro. Bulgaristan’da 350 Euro. Bizde en düşük emekli maaşı 253 Euro…”