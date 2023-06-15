Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde

Türkiye’de asgari ücret Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonucu 455 Dolar’dan 359 Dolar’a gerilemiş durumda. Euro olarak bakıldığında ise 425 Euro’dan 332 Euro’ya düştü.

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