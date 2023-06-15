Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde

15 Haziran 2023, Perşembe
Türkiye’de asgari ücret Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonucu 455 Dolar’dan 359 Dolar’a gerilemiş durumda. Euro olarak bakıldığında ise 425 Euro’dan 332 Euro’ya düştü.
Asgari ücrete ilişkin 2. toplantı 19 Haziran'da
Yılbaşında yapılan artışla Türkiye’deki asgari ücret, asgari ücretin 399 Euro olduğu Bulgaristan ve 335 Euro olan Arnavutluk’un üzerine çıkmıştı. Türkiye, Haziran ayı itibariyle Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip ülkesi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Asgari ücret Batı Avrupa ülkelerinde 1000 Euro’nun üzerinde, Yunanistan’da 800 Euro’dan fazla. Gelinen aşama itibariyle Avrupa’nın en düşük asgari ücretini alan Bulgaristan ve Arnavutluk’un bile altına düştük. Üstelik Avrupa’da ortalama asgari ücretli oranı yüzde 4 iken bizde asgari ücret ve civarı maaşla çalışan sayısı toplam çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı. Ayrıca neredeyse bir buçuk milyon insan da asgari ücretin altında maaş alıyor. Eyaletler arasında farklılık gösterse dahi Çin’de ortalama asgari ücret 400 dolar civarında” dedi.
Haber Merkezi
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı
Asgari Ücrete ilişkin ilk toplantı gerçekleşti
Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi
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