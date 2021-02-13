Ayçiçeği üreticisine ithalat terbiyesi

Keşanlı çiftçi Mehmet Ali Yetim, “Gübrenin, ilacın, girdilerin bu kadar pahalı olmasından dolayı üretemiyoruz. Bir de hükümet ‘Üretmezseniz üretmeyin ben dışardan alırım’ diyerek ithalle bizi terbiye etmeye çalışıyor” dedi.

Türkiye’nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla Türkiye’nin tarihinde ilk kez ham ayçiçeği yağı ithal edeceğini açıklayan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, düşen üretim nedeniyle Türkiye’nin ihtiyacının ancak yüzde 65’ini kendisinin karşılayabildiğini bildirdi. Keşanlı çiftçi Mehmet Ali Yetim de üretimin neden düştüğünün ipucunu verdi. Yetim, “Gübrenin, ilâcın, girdilerin bu kadar pahalı olmasından dolayı üretemiyoruz. Bir de hükümet ‘Üretmezseniz üretmeyin ben dışardan alırım’ diyerek ithalle bizi terbiye etmeye kalkarsa maalesef üretici kazanamıyor, tüketici pahalı tüketiyor. 2020’de ürettiğimiz ayçiçeğin daha desteklemesini alamadık. Gelecek sene de aynı şeyin yaşanmaması için bize destek yapılmasını istiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİLER İTHALATLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Edirne Keşanlı ayçiçeği üreticisi Yetim, “Günümüzde ayçiçeği yağının ne kadar pahalı olduğu konuşuluyor da ayçiçeği üreticisinin ne olduğunu soran yok. Bu tarlalarımızda geleceğin ayçiçeğini yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama gübrenin, ilâcın girdilerin bu kadar pahalı olmasından dolayı üretemiyoruz. Bir de hükümet ‘Üretmezseniz üretmeyin ben dışardan alırım’ diyerek ithalle bizi terbiye etmeye kalkarsa maalesef üretici kazanamıyor, tüketici pahalı tüketiyor. 2020’de ürettiğimiz ayçiçeğin daha desteklemesini alamadık. Gelecek sene de aynı şeyin yaşanmaması için bize destek yapılmasını istiyoruz” dedi.

TMO TARİHİNDE İLK KEZ HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHAL EDECEK

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı ayçiçeği ithalatı değerlendirmesinde, “25 bin ton ayçiçeği yağı ham olarak alınacak. Bu da özellikle ucuz ve daha uygun fiyata satacak firma veya marketlere tahsis edilecek. Burada amaç Ramazan ayında fiyatların aşırı yükselmemesi için bu ithalatın yapıldığı söyleniliyor. Türkiye kendi yağını üretmediği için bu ithalata başvuruyor” dedi.

Ankara/Edirne - anka