Batık banka borcu 287 milyarı buldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) 1 Kasım itibarıyla başlattığı kredi ve kredi kartı yapılandırma hamlesine rağmen takipteki alacaklar son sürat artıyor.

29 Kasım itibarıyla 286 milyar 873 milyon TL’ye ulaşan batık kredi hacmi bir haftada 5.3 milyar TL, bir ayda 12.3 milyar TL artış gösterdi. Toplam batık kredi hacminde yıllık yüzde 64 artış oldu.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, yasal takibe düşen tüketici kredisi borcu geçen yıla göre yüzde 79 artışla 51 milyar 856 milyon TL’ye, batık kredi kartı borcu ise yüzde 257 artışla 50 milyar 862 milyon TL’ye yükseldi. Ticari kredi ve kurumsal kredi kartlarında ise yasal takibe alınan tutar yıllık yüzde 38 artışla 184 milyar 154 milyon TL’ye çıktı.

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