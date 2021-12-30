'Beş asgari ücret bir koltuk takımına yetmiyor'

Zamlar, ham maddesi dövize endeksli mobilyacıların korkulu rüyası oldu. Mobilyacılar, “AsgarÎ ücretlinin 5 maaşı koltuk takımına yetmiyor” diyor.

Salgınla birlikte artan maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşayan mobilya sektörünü, ithalata dayalı üretim süreci de olumsuz etkiliyor. Mobilya üretiminde kullanılan sunta, MDF, cam, sünger, kumaş, kereste gibi malzemelerin hammaddesi yurt dışından dövizle alınıyor. Dövizde yaşanan dalgalanmalar, hammaddede zamları da beraberinde getirdi. Zamlar, pandemi nedeniyle zaten hammadde bulmakta sıkıntı yaşayan mobilyacıları olumsuz etkiledi. Sünger, kumaş ithalata dayalı ürünlerin başında geliyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Mobilya sektörü, 2020’den beri hammadde kriziyle boğuşuyor. Pandemiden dolayı hammadde üretim merkezleri ya kapasite düşürdü ya da kapandı” dedi. Doların günlük değişmesinin hammadde üreticilerinin de sık sık fiyat değiştirmesine neden olduğunu aktaran Ayhan, “Hammadde üreticileri, doların her yükselmesinde zam yaptı. Mobilyada son iki yılda fiyatlar yüzde 70 civarında arttı” diye konuştu. Kışın ihracatın arttığını, yazın yurt içi piyasanın canlandığını belirten Ayhan, döviz kuru nedeniyle gelen son zamların etkisinin gelecek yaz görüleceğine dikkat çekti.

BİR YIL ÖNCESİNDEN MOBİLYA BAKIYORLAR

İnegöl’de mobilya dükkânı bulunan Zemci Şahin, mobilyacıların ortak sıkıntısının özellikle sunta tedarikinde yaşanan aksaklıklar olduğunu belirtti. Malzeme temin edilmemesinin üretimde ve ihracatta gecikmelere neden olduğunu söyleyen Şahin, “Aynı kapasite ile çalışıp üretimde yaklaşık yüzde 30-40 gibi bir düşüş yaşanmakta” dedi. Şahin, alım gücünün düşmesini ise şu örneklerle anlattı: “Geçen yıl bir öğretmenin iki maaşı ile çok rahat bir koltuk takımı alması mümkündü. Ortalama koltuk fiyatları 10-12 bin TL arasındaydı. Bugün ise tam tamına üç maaşını vermek zorunda. Bir asgari ücretlinin beş maaşı bir koltuk takımına yetmiyor. Ortalama en düşük bir koltuk takımından bahsediyorum. Düğün yapacak olan vatandaşlar ise geçen yıl ortalama 30 bin TL’ye düğün seti alabilirken bugün 45 bin liranın altında almak mümkün değil.”

Bursa - anka