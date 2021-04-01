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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Biden ABD ekonomisini yeniden şekillendirmek istiyor

01 Nisan 2021, Perşembe 11:23
ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini yeniden inşa etme hedefine yönelik çalışmalarına yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle başlıyor.

Seçim kampanyasında ülke ekonomisinin yeniden tasarlanması gerektiğini savunan Biden, ABD ekonomisinde değişimi başlatacak harcama paketinin ve gelecek ekonomi vizyonunun detaylarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin hayata geçmesinin ardından yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketini gündeme getiren Biden, ABD ekonomisini yeniden inşa etmeye yönelik çalışmalarını başlatmış oldu.

Ekonominin yeniden canlandırılması hedefleniyor

Biden'ın izleyeceği ekonomi planı "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aileler Planı" olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. İlk aşamada, altyapı yatırımlarının yoğunlukta olduğu "Amerikan İstihdam Planı"nın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi ile Kovid-19 salgının ekonomide neden olduğu yaraların sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer alıyor.

AA

Etiketler: ABD, ekonomi, Biden
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