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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Böyle kriz görmedim

13 Haziran 2022, Pazartesi 21:43
NİĞDELİ EMEKLİ VATANDAŞ: “BEN 72 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR KRİZ GÖRMEDİM. BİZİ BİTİRDİLER, GÖMDÜLER GİTTİLER.”

Niğdeli emekli vatandaş, artan ev ve kira fiyatlarına tepki göstererek, “Aldığımız 3 bin 500 lira maaş. Ev kirası var. Elektrik, suyu, doğalgazı nereden ödeyeceksin, geçimi nereden yapacaksın? Ben 72 yaşındayım böyle bir kriz hiç görmedim. Bu ne ya yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300... İnsaf biraz, yani bizi bitirdiler gömdüler gittiler” dedi. Konut fiyatlarındaki fahiş artış hem vatandaşları hem de emlakçıları isyan ettirdi.

Niğde’de emlakçılık yapan Kurtuluş Oğul, vatandaşın tepki gösterdiğini, piyasayı daha fazla para kazanmak için emlakçıların yükselttiğini düşündüğünü kaydederek, “Bizim elimizde olan bir şey yok. Dediğim gibi piyasadaki her şeyin artışından dolayı biz de maalesef bu şekilde direnmeye çalışıyoruz ama çok zor. Bunun en baştaki sebebi ülkenin ekonomisinin düzelmesi lazım.

Yani ülkeye yabancı para girmesi lazım, bunun için konut fiyatlarını tavan fiyattan değil en dip fiyattan bunun için de maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Ama bu son dönemlerde çok zor gözüküyor, o yüzden önümüzdeki sene ve bundan sonraki 2-3 yıl için zor” diye konuştu.

HAYALİNİ BİLE GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ

Başka bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı: “Şu şartlarda emlakta özellikle bir kontrol olmadığı için kiralarda ve satın almalarda ciddi anlamda ekonomik dengesizlik var. Yarın için ev sahibinin ne kadar artış isteyeceği belli olmadığı için ciddi anlamda bir sıkıntı gözüküyor. Tüm Türkiye’de var bu sıkıntı sadece Niğde için söyleyemeyiz. Meclis’te yüzde 25 en fazla artırabilirler diye yasa çıktı ama Türkiye’de maalesef siyaseten bir denetim bir kontrol bir güven oluşmadığı için şu anda yine ev sahipleri dilediği gibi uygulama boyutunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bundan belki 5-6 yıl önce böyle bir plan yapabilirdik. Şu anda gücü bırakın hayali bile olabildiğince zorlaştı. Hükümetin işi sadece bu tip emlak üzerine sistemi oturdukları için şu anda ülke de bu konuda bir güvensizlik, belirsizlik hâkim olduğu için bırakın ev almayı hayalini bile ciddi anlamda gerçekleştiremiyoruz.”

Niğde - anka

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